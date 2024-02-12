"Час йшов на секунди": слюсар з Одеси витягнув із зруйнованого Росією будинку жінок та дітей

Медаль "За врятоване життя" отримав комунальник з Одеси. Слюсар-сантехнік Валерій Лукашов одним із перших прибіг на місце прильоту ворожої ракети на Молдаванці 29 грудня. І кинувся помагати мешканцям напівзруйнованого будинку. Там горів дах, стіни з черепашника кришились, а вихід заблокував вибух. Люди опинилися в пастці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

29 грудня 2023 року одразу після вибухів Валерій Лукашов побіг туди, звідки стояв стовп диму. Вже за мить він пірнув у щільну куряву від черепашника, бо почув звідти крики.

Валерій Лукашов

"Коли чуєш крики жінок і плач дітей - про себе вже не думаєш. Час йшов на секунди", - каже чоловік.

Мешканка зруйнованого будинку Олена Гринчак каже - це кричали її племінниця та немовля.

Вибухова хвиля деформувала і втиснула металеві двері в будинок, люди опинилися у пастці. Переляканих дітей просто передавали Валерію через вікна з рук в руки.

Валерій - слюсар-сантехнік. А в минулому кадровий військовий. Каже розумів, що арка, над якою вибух зруйнував квартиру, може обвалитися. Та й рятувальники застерігають від подібного добровільних рятівників. Але тут визнають - його дії були дуже вчасними.

"Саме ці дорогоцінні хвилини, поки рятувальники прибули на місце. Допомога ця врятувала життя іншим людям", - каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Місце ракетного удару Росії 29 грудня

Пан Валерій ніяк не сподівався, що його невдовзі викличуть у столицю та вручать медаль.

"Вручав особисто президент присутній був секретар РНБО Данілов, а потім ще пройшов генерал Залужний. Я думав подяка якась, грамота. Для мене було шоком отримати медаль", - каже слюсар-сантехнік ЖКС "Хмельницький" міста Одеси Валерій Лукашов.

Нині в будинку немає нікого. Він аварійний і не підлягає відновленню. Власники квартир на власний страх та ризик приходять сюди забрати вцілілі речі. Без житла тут залишилося понад 2 десятки людей. Одна жінка загинула внаслідок прямого влучання ракети у її квартиру.

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Нагадаємо, 29 грудня в Одесі ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. Ще одна ракета влетіла у триповерховий будинок. Загинуло чотири людини: троє у 17-поверховому будинку, а тіло однієї жінко дістали з-під завалів триповерхового житлового будинку.

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