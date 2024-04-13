Часів Яр може повторити долю Авдіївки – військовий експерт дав невтішний прогноз

Місто Часів Яр на Донеччині може повторити долю Авдіївки, яку росіяни захопили у лютому 2024 року, якщо у нас не буде достатньо сил для його захисту.

Про це ТСН.ua розповів Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Експерт наголосив, що ЗСУ звичайно, будуть битися та захищати місто, але для цього потрібен відповідний потенціал – озброєння, боєприпаси, військова техніка та жива сила. Якщо все це буде – ми захистимо Часів яр, а якщо ні – повториться сценарій Авдіївки.

Часів Яр – це потужний оборонний пункт, який має велике значення для оборони, особливо зараз.

Романенко наголосив, що окупаційні війська Росії не збираються зупинятися. Їхня найближча ціль – захопити повністю Донецьку та Луганську області.

"Вони вже на околицях Часового Яру, тому, гадаю, і далі будуть намагатися йти вперед. А як вони захоплюють міста, ми вже бачили на прикладі Бахмута, Соледара, Авдіївки, Маріїнки. Використовують метод вогневого валу, тобто будуть атакувати всім наявним арсеналом з повітря, він у них є. Відповідно такий потужний оборонний вузол, як Часів Яр може бути атакований. Росіяни півтора року сунули на Вугледар, намагалися захопити місто з півдня, незважаючи на величезні втрати. Тепер вони захопили Маріїнку, і будуть заходити на Вугледар з північно-східного напрямку в тил до угрупування, яке там знаходиться. На жаль, сили та ресурси у них є, а також досвід м’ясних штурмів", - резюмував Ігор Романенко.

Нагадаємо, за даними DeepState, росіяни окупувала Богданівку – село у Бахмутському районі на Донеччині.

Читайте також провідні новини дня: