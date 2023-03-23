Частина окупантів тікають з Криму: тарологиня розповіла, що буде з рештою

Хомутовська віщує, що чимало росіян триматимуться на півострові до останнього.

Що буде з російськими окупантами у Криму, які не встигнуть втекти звідти до контрнаступу ЗСУ – розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

Свій прогноз вона зробила в інтерв’ю для ТСН.ua.

Зауважимо, що у Криму градус напруженості зростає. Протягом тижня сталася "бавовна" у Джанкої та Севастополі. Та й не дуже оптимістичні прогнози для росіян лунають на кримських радіостанціях: пакувати валізи зрадникам радять вже зараз.

Хомутовська розповіла, що ж буде з тими, хто не встигне поїхати до українського контрнаступу.

"Велика кількість вже виїжджає. Але по Криму кількість триматиметься до останнього – приблизно сім місяців. Ті, хто сидить до останнього, виїжджатимуть самі, як тільки там почнеться контрнаступ", – віщує тарологиня.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус прогнозує, що контрнаступ ЗСУ почнеться від кінця весни і є шанси на військовий розгром Росії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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