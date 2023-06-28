Частіше за Україну говорили про російську загрозу: консультації напередодні самміту НАТО відбулися в Гаазі

У Гаазі відбулися неформальні консультації напередодні самміту НАТО. Зустріч затягнулася до пізнього вечора, йдеться в ТСН.

Поліція охороняє кожен квадратний метр резиденції нідерландського прем’єра, куди надвечір приїхали делегації з шести країн НАТО, а також генеральний секретар Альянсу. Майбутній самміт у Вільнюсі обговорюють без камер, за келихом червоного вина й вечерею. Зустріч триває півтори години.

До журналістів політики вийшли вже після протокольної вечері. Пресконференція відбулася на свіжому повітрі в супроводі пташок і перших вогників. Частіше за Україну говорили хіба про російську загрозу. “Росія є і залишатиметься найбільш прямою та безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці. Таким чином, ми повинні бути здатними й готовими до подальшого зміцнення нашої позиції та продовжувати надавати необхідну підтримку Україні”, - зазначив президент Румунії Клаус Йоганіс.

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Нідерландський прем’єр нагадує про повітряну безпеку і важливість повного переходу України на натовський стандарт озброєння. “Майбутнє України та її правомірне місце - бути в НАТО. Ми будемо продовжувати підтримку цієї амбіції, Нідерланди беруть на себе таку відповідальність”, - каже Марк Рютте.

Консультації щодо угоди, яку країни учасники мають підписати у Вільнюсі, тривають, але в головному, каже очільник Альянсу, суперечок немає. “Всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом союзу. Ми також вважаємо, що це справа НАТО та України, коли вона стане членом Альянсу - це не вирішуватиме Росія. У президента Путіна немає права вето, коли йдеться про розширення НАТО. Але найважливіше зараз не допустити перемоги Путіна, бо якщо не буде незалежної України, нам не буде про що говорити”, - заявив Єнс Столтенберг.

Нинішня неформальна дискусія має набути чітких форм під час липневого самміту НАТО у Вільнюсі. Україні обіцяють новий план співробітництва з Альянсом. Однак його зміст ми, вірогідно, дізнаємося вже за два тижні.

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