Часткова мобілізація і погрози ядерним ударом: головне із нового звернення Путіна до росіян

Диктатор Кремля Володимир Путін, який розпочав криваву війну в Україні, на тлі провалу його армії на фронті оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Указ про часткову мобілізацію в Росії вже підписав кремлівський "фюрер" Володимир Путін. Мобілізаційні заходи у Росії розпочнуться просто сьогодні, 21 вересня.

ТСН.ua зібрав головне із заяв російського диктатора Путіна із екстреного звернення до росіян, яке перенесли з 20 вересня на 21 вересня.

Звинувачення Заходу і виправдання причин оголошення мобілізації

Свою пропагандистську промову диктатор Путін почав із традиційних звинувачень Заходу в начебто "агресії" і обґрунтовуючи оголошення часткової мобілізації, поскаржився на те, що Росія мусить вжити "необхідні заходи для захисту".

Попри провал російських окупантів на фронті, Путін продовжив наполягати, що звільнення всієї території Донбасу залишається незмінною метою так званої "спеціальної військової операції". Крім того, за диктатором, РФ начебто "береже особовий склад", у той час, як українські захисники вже ліквідували понад 55 тисяч окупантів.

Також Путін, який розраховував захопити Україну за лічені дні, на 8 місяць війни побідкався, що його військам так і не вдається захопити Луганську і Донецьку області, бо українські військові створили в останній міцну лінію укріплень.

Оголошення мобілізації

Путін традиційно заявив, що "Росія протистоїть колективному Заходу", тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

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Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу мають підлягати ті, хто перебуває в запасі, проходили службу у лавах Збройних сил РФ, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові фахи та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив диктатор Росії.

Глави регіонів повинні забезпечити призов громадян у кількості та у терміни, які визначить Міноборони РФ. На фронт кидатимуть майже всіх росіян, не призиватимуть тільки тих, у кого проблеми зі здоров'ям, не відповідний вік, офіційно менше 18 років, або за вироком суду.

"Псевдорефендуми" на новоокупованих територіях України

Путін не оминув і теми проведення фейкових псевдорефендумів на території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонській області. Попри те, що світові лідери заявили, що не визнають так званих "результатів" нелегітимного "голосування", диктатор РФ заявив, що "референдуми" відбудуться і Москва зробить їх "безпечними".

Погрози ядерною зброєю

У Росії традиційно не змогли втриматися без ядерних погроз і Путін у зверненні також почав страхати, що може використовувати всі наявні види наявної в РФ зброї "для захисту своїх територій".

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Він переконує, що це "не блеф".

"Хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби поразки, а за окремими компонентами і сучаснішими, ніж країни НАТО. І при загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми безумовно використовуємо усі наявні у нашому розпорядженні кошти. Це не блеф... А ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, мають знати, що троянда вітрів може розгорнутися й у їхній бік", — стверджує Путін.

Переговори і звинувачення Києва

Путін, який сам заперечував перемовини або висував неприйнятні умови дня них, а його армія нині бомбить Україну і щодня наражає світ на катастрофу, обстрілами ЗАЕС, поскаржився, що це мовляв українська сторона відмовилася від переговорів. Ба більше, він звинуватив Київ у начебто зриві домовленостей після переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

"А після того, як сьогоднішній київський режим фактично публічно відмовився від мирного вирішення проблеми Донбасу і, більше того, заявив про свої претензії на ядерну зброю, стало абсолютно зрозуміло, що нове чергове, як це було раніше двічі, великомасштабний наступ на Донбас неминуче. А потім так само неминуче була б і атака на російський Крим — на Росію", - заявив Путін.

Нагадаємо, Шольц повідомив, коли Путін відмовиться від Росії та своїх імперіалістичних амбіцій.

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