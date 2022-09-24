Часткова мобілізація в РФ не змінить хід війни: ЗСУ мають технологічну і логістичну перевагу - експерт

Нові мобілізовані громадяни РФ лише збільшать і без того вже чималий список втрат своїх солдат в Україні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу противника від 24.02 по 24.09 орієнтовно склали близько 56300 осіб.

Указ Володимира Путіна про оголошення часткової мобілізації до лав Збройних сил Російської Федерації підтвердив наявні в її армії проблеми з особовим складом.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Фактично, Путін розписався у власному безсиллі. Справа в тім, що цей указ був цілком прогнозований на тлі успішного контрнаступу ЗСУ і військових поразок окупаційної армії. Це – визнання російською владою власного безсилля. Це свідчить про те, що військові втрати Російської Федерації сягнули катастрофічних масштабів, а оперативно-тактичних резервів немає, і вони вимушені залучати так звані ПВК з числа осіб, які б мали відбувати термін покарання у місцях позбавлення волі", - зазначив він.

Також, за словами експерта, оголошення часткової мобілізації є цілком логічним кроком з боку Путіна – фактичне визнання того, що цілі його "спеціальної військової операції" зазнали нищівної воєнної і політичної поразки.

Дмитро Снєгирьов також звернув увагу на цікавий факт у змінах законотворцями РФ у частині посилення покарання за дезертирство. Тобто російська влада визнала факти масового дезертирства у своїй армії.

"Положення про так званих "500" – осіб, які самовільно залишили військові розташування і таке інше. Цим Росія на законодавчому рівні визнала факти масового дезертирства її солдат з поля бою. А це є результатом занепаду морального духу російських військових. Зазначу, що до цього моменту влада РФ вирішувала кадрові військові питання в армії за рахунок переважно представників нацменшин Сибіру, Далекого Сходу та Кавказу та приватних військових компаній", - зауважив військовий експерт.



Примітно, що за даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності при створенні добровольчих батальйонів.

Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Чеченська Республіка не буде проводити мобілізацію, оскільки республіка вже перевиконала "план" призову на 254%, говорить експерт.

"Що стосується збільшення кількості особового складу окупаційних військ, то треба наголосити, що ця війна – це війна технологій. Мовиться про те, що в України є засоби ураження, які за тактико-технічними характеристиками в рази перевищують ті, які є на озброєнні РФ. Відповідно, яка б кількість особового складу не була б залучена країною-окупантом для військових дій в Україні, на відстані формування тактичних резервів місця їх розташування будуть знищені українськими засобами вогневого ураження. Тобто, ми будемо виносити їх разом з казармами на відстані у десятки кілометрів", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

Експерт також зауважив, що при цьому путінський указ дає Україні ще один додатковий і вагомий привід апелювати до країн Заходу щодо пришвидшення військово-технічного переозброєння ЗСУ.

Нагадаємо, експерт розповів чим може обернутися для окупантів мобілізація на Херсонщині і Запоріжжі.

Читайте також: