"Часу дуже обмаль": на Буковині батьки 9-місячного Владислава збирають кошти, щоб врятувати сина

Рятівний укол коштує понад 2 мільйони доларів.
На Буковині збирають кошти на порятунок 9-місячного Владислава Камінного. Місяць тому у малюка діагностували спінальну м’язову атрофію. Хвороба швидко прогресує, нині дитина вже не може триматися на ніжках.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, Владислав потребує найдорожчих ліків у світі. На рятівний укол батькам вже вдалось наскладати 1 млн 200 тис. грн, але цього вкрай мало – це тільки 2% від необхідної суми. Зібрати треба ще 2 мільйона 260 тисяч доларів.
Щоб допомогти зі збором грошей, у рідному для хлопчика селі Вашківці односельці влаштували благодійний ярмарок. Продавали там солодощі, іграшки та прикраси. Долучилися сотні людей. За пів дня вторгували 52 тисячі гривень.
"Укол потрібно зробити до 2 років і вагою до 13,5 кг. На жаль, часу у нас дуже обмаль, оскільки наш малюк не худенький і має вже майже 11 кг. Для нашої родини ця сума є непідйомною і ми просто дуже просимо всіх людей, які нас бачать зараз, допоможіть нам зібрати кошти", - звернулась до небайдужих мама хлопчика Вікторія Андрюк.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк 5168 7451 1534 7285 Камінний Вадим Петрович
5168 7574 3063 6623 (mastercard) Андрюк Віка Георгіївна
Monobank 4441 1144 1368 2111 Андрюк Віка Георгіївна
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