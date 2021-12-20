"Часу дуже обмаль": на Буковині батьки 9-місячного Владислава збирають кошти, щоб врятувати сина

Рятівний укол коштує понад 2 мільйони доларів.

На Буковині збирають кошти на порятунок 9-місячного Владислава Камінного. Місяць тому у малюка діагностували спінальну м’язову атрофію. Хвороба швидко прогресує, нині дитина вже не може триматися на ніжках.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, Владислав потребує найдорожчих ліків у світі. На рятівний укол батькам вже вдалось наскладати 1 млн 200 тис. грн, але цього вкрай мало – це тільки 2% від необхідної суми. Зібрати треба ще 2 мільйона 260 тисяч доларів.

Щоб допомогти зі збором грошей, у рідному для хлопчика селі Вашківці односельці влаштували благодійний ярмарок. Продавали там солодощі, іграшки та прикраси. Долучилися сотні людей. За пів дня вторгували 52 тисячі гривень.

На Буковині збирають кошти на порятунок 9-місячного хлопчика

"Укол потрібно зробити до 2 років і вагою до 13,5 кг. На жаль, часу у нас дуже обмаль, оскільки наш малюк не худенький і має вже майже 11 кг. Для нашої родини ця сума є непідйомною і ми просто дуже просимо всіх людей, які нас бачать зараз, допоможіть нам зібрати кошти", - звернулась до небайдужих мама хлопчика Вікторія Андрюк.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7451 1534 7285 Камінний Вадим Петрович



5168 7574 3063 6623 (mastercard) Андрюк Віка Георгіївна

‌Monobank 4441 1144 1368 2111 Андрюк Віка Георгіївна

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