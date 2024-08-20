Часу майже немає: як живуть Покровськ і Мирноград, звідки почалася масова евакуація

Зокрема, в Мирнограді припинила свою роботу лікарня, перестав ходити транспорт.
У Мирнограді на Донеччині поліція розшукуватиме батьків, які приховують своїх дітей від евакуації. Правоохоронці обходитимуть кожен будинок – надто у тих районах, які ворог обстрілює найбільше. Зараз лінія фронту проходить менш як за 5 кілометрів від Мирнограда. А у місті досі майже 16 тисяч людей. Про те, що лік іде на дні, 19 серпня заявила і влада сусіднього Покровська. Мешканців громади закликали терміново виїжджати у безпечніші місця.
Журналістка ТСН Наталя Нагорна побувала в цих громадах і розповіла про ситуацію.
Загалом за попередню добу на Донеччині загинули п'ятеро людей, ще семеро отримали поранення. Вкрай складною ситуація залишається у Мирнограді і Селідовому. Людей закликають до евакуації. Зокрема, в Мирнограді припинила свою роботу лікарня, перестав ходити транспорт. У містах Донеччини поблизу лінії бойового зіткнення наразі подовжують комендантську годину. Люди можуть пересуватися тільки з 11:00 до 15:00.
Поліцейські та рятувальники вимушені вишукувати людей, які ховають своїх дітей. В самому Мирнограді лишається близько пів тисячі дітей, з них 10 – з інвалідністю.
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Часу майже немає! Поліція Мирнограда розшукуватимуть батьків, які ховають дітей від евакуації
Раніше виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що на евакуацію у Покровська ще є два тижні, а у Мирнограда залишаються лічені дні.
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