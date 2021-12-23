Німеччина готується до локдауну, а Китай закрив на карантин 13-мільйонне місто: як світ бореться з COVID-19

Німеччина готується до локдауну, а Китай закрив на карантин 13-мільйонне місто: як світ бореться з COVID-19

У Південно-Африканській республіці спалах штаму "Омікрон" йде на спад

Світ продовжує боротьбу з коронавірусом. Через це у Китаї вже закрили на карантин 13-мільйонне місто, а королева Великої Британії Єлизавета скасувала великий обід з родиною та святкуватиме Різдво у Віндзорському палаці.

Також читайте Коронавірус псує свято: АПЛ перенесла два матчі Boxing Day

Про це 23 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Чехія змінила правила в'їзду для українців

Чехія змінила правила в'їзду для українців: від 27 грудня для того, аби потрапити до країни, ПЛР-тест знадобиться навіть повністю вакцинованим. Без нього - пускатимуть лише дітей до 12 років і щеплених трьома дозами вакцини.

Китай закрив на карантин 13-мільйонне місто

Китай через спалах COVID-19 відправив на карантин 13-мільйонне місто Сіань. Тут виявили 200 нових випадків інфікування коронавірусом. А тому влада повторила "уханський експеримент" і наказала більшості городян сидіти вдома.

Новини світу: через спалах коронавірусу Китай посадив на карантин 13-мільйонне місто

"Одна людина з родини може виходити на закупи раз на два дні. Іншим членам сім'ї, як правило, заборонено виходити на вулицю. Виняток становлять лише ті, хто працює в галузях, пов'язаних із запобіганням пандемії", - каже заступник генсека муніципального уряду Сіаня Чжан Фенху

Виходити дозволяють і тим, хто працює в критично важливій інфраструктурі, що забезпечує життя міста. Аби стримати поширення інфекції, в місті організовують пункти тестування і масово перевіряють городян. Штам, який наразі домінує в Сіані - це "Дельта".

У Південно-Африканській республіці спалах штаму "Омікрон" йде на спад

У Південно-Африканській республіці, де вперше виявили штам "Омікрон", повідомили, що спалах захворюваності уже йде на спад. І це за умов, що додаткового карантину країна не запроваджувала.



"Коли ми дивимося на кількість шпиталізацій і на інші маркери тяжкого перебігу хвороби, ми справді не бачимо таких серйозних випадків з "Омікроном", тож я думаю, це хороші новини", - каже доцентка університету Вітватерсранда Марта Нуньес.

У Німеччині думають колоти четверту дозу вакцини

У Німеччині, де за три тижні чекають, що "Омікрон" стане домінантним штамом, заговорили вже про четверту бустерну дозу вакцини, аби захиститись од вірусу. Розмірковують і про новий локдаун, який може бути уже після Різдва.

У Великій Британії в грудні коронавірус виявили у 2% населення

У Великій Британії, де "Омікрон" уже панує, рекордна кількість заражень. Напередодні інфіковано більш як 106 тис. людей. А всередині грудня коронавірус виявили в 2% відсотків населення, або ж у кожного 45 громадянина. Дослідники припускають, що половина випадків застуди - насправді може бути COVID-19.

Британцям радять за умов поганого самопочуття таки пройти тест на коронавірус, бо ця недуга може мати серйозні наслідки. А на свята просять обмежити контакти. До цієї поради вже дослухалася королева Єлизавета ІІ, яка скасувала великий обід із родиною та традиційні різдвяні канікули у маєтку Сандрінгем. Натомість, свято зустрічатиме у Віндзорському палаці з сином Чарльзом та його дружиною.

Дослідники з Единбурзького університету кажуть про легший перебіг захворювання на штам "Омікрон". Мовляв, заражені цим варіантом, на 60% відсотків рідше потрапляють до лікарень. Утім, це не означає, що "Омікрон" не може паралізувати систему охорони здоров'я, бо він значно заразніший, а отже, навантаження на медиків може бути більшим.

Читайте також: