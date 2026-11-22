Атака РФ на Київщину 22 листопада / © ТСН

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У ніч проти 22 листопада російська армія атакувала Київщину безпілотниками. У селищі Димер Вишгородського району пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа, а квартири з першого до п’ятого поверху зазнали руйнувань.

Про перебіг пошуково-рятувальної операції та ситуацію на місці трагедії розповіла кореспондентка ТСН.ua Валентина Доброта. За її словами, біля будинку зібралося багато людей, які чекають на звістки про своїх рідних і друзів. Більшість із них неохоче спілкується з журналістами.

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Атака на Київщину 22 листопада: що сталося в Димері

У Вишгородському районі після опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Військові попереджали про рух реактивних безпілотників на півночі Київської області.

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За словами очільника Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок атаки БпЛА пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Удар частково зруйнував один із під’їздів.

«Виникла пожежа та зруйновано квартири від першого до п’ятого поверху. Рятувальники проводять евакуацію мешканців», — повідомив чиновник.

Вибуховою хвилею також пошкодило будівлю розташованого поруч дитячого садка та приміщення магазину.

© ТСН

© ТСН

Загиблі та постраждалі: наслідки удару по Димеру

За даними ДСНС, спочатку під завалами могли перебувати щонайменше семеро мешканців будинку. Рятувальники розбирали зруйновані конструкції та шукали людей.

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«Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей», — повідомили у ДСНС.

Станом на 12:00 рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила, що загибла — жінка. Її особу встановлюють правоохоронці.

Водночас унаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина. У жінки 1972 року народження зафіксували гостру реакцію на стрес. Підліток дістав множинні осколкові поранення руки — його госпіталізували. Ще одна постраждала, 22-річна дівчина, отримала різані рани стопи.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати до восьми людей, зокрема діти. Також повідомлялося, що 14 мешканців будинку не виходять на зв’язок.

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«Перша загибла — жінка. Згодом рятувальники деблокували тіло 18-річного хлопця. Наразі 12 людей не виходять на зв’язок», — розповіла кореспондентка ТСН.ua.

© ТСН

© ТСН

Кореспондентка ТСН.ua Валентина Доброта, яка працює на місці трагедії, розповіла, що рятувальники продовжують розбирати завали, а будівельне сміття одразу вивозять. На місці працюють психологи, поліція та інші екстрені служби. Люди, які втратили житло, отримують допомогу й психологічну підтримку.

«На даному етапі розбирають завали. Відразу вивозять будівельне сміття. Поруч стоїть машина ритуальних послуг, купа поліції і рятувальників. Поруч з будинком літає коптер. Напевно, запускають рятувального», — розповіла журналістка.

© ТСН

© ТСН

Що повідомив Зеленський про атаку на Київщину

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після російської атаки на Димер триває пошуково-рятувальна операція. За його словами, внаслідок удару безпілотником у п’ятиповерховому житловому будинку частково зруйновано під’їзд.

Рятувальникам вдалося евакуювати дев’ятьох людей і локалізувати пожежу. Водночас під завалами ще можуть перебувати люди — 14 мешканців будинку не виходять на зв’язок.

Зеленський також розповів про масштаби російських атак протягом тижня. Під ударами РФ опинилися 20 регіонів України. Загалом російська армія застосувала близько 2700 безпілотників, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про масовану російську атаку на Київщину. Тоді під ударом опинилися Бучанський і Броварський райони: двоє людей дістали поранення, також було пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі підприємств та автомобіль.

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