Чекала коханого від 2022 року: неймовірна історія звільненого з полону військового і його дружини

Зустріч Елі та Андрія / © ТСН

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Еля Деректоренко, яка понад три роки робила усе, щоб її чоловіка звільнили з полону. І в триденному обміні минулого тижня, коли вдалося повернути тисячу українців, Еля побачила свого Андрія.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

У натовпі, серед тих, хто зустрічає вже звільнених з полону — усміхнена дівчина, що не тямить себе від радості. Але в мить вона починає плакати, бо не може знайти коханого, хоча й точно знає, що він десь поруч. Вже за кілька хвилин вони знаходять один одного. І ось вони — все ж таки знаходить такі довгоочікувані обійми.

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Еля — дружина розвідника Андрія Деректоренка, який в полон потрапив навесні 2022 року. Вона не просто чекала на чоловіка з полону 1169 днів. Вона діяла. Два тижні кожного місяця Еля з рідного Павлограда разом з іншими рідними полонених приїжджала на довгострокові пікети в столицю. Під Верховною Радою ці жінки і дівчата з ранку до вечора стояли з плакатами і прапорами, на яких були світлини та імена їхніх рідних в полоні.

Це був перший день останнього обміну. Андрія разом з іншими відвезли в шпиталь. А Еля залишилась на наступні дні.

Еля Деректоренко / © ТСН

«Мені подарували крила, мені повернули мого чоловіка, нам повернули наше життя і я вся в ейфорії», — каже Еля Деректоренко, дружина звільненого з полону.

Залишилась, щоб підтримати подругу, яка чоловіка все ще чекає. Тим часом Еля чекає, коли в шпиталі закінчиться карантин для звільнених і рідні зможуть їх відвідувати. Тоді вони з Андрієм почнуть будувати плани на майбутнє.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 27 травня. ОЦЕ ТАК! Де ж АЗОВЦІ!? ЮСОВ порадував: працюють над новим обміном!