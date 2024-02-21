Чекали на генерала — прилетів HIMARS: ЗСУ накрили “вечірку” окупантів під Волновахою

Вистроїли зустріти командира, а зустріли смерть. Полігон рашистів після прильоту HIMARS всіяний трупами, ще кілька сотень затрьохсотилися. А той, хто заговорив про шалені втрати, раптово покінчив життя самогубством.

Про не сумні новини детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Один удар — багато чорних пакетів

65 “хороших росіян” одним махом. Така не сумна подія трапилася у Волноваському районі після прильоту HIMARS. Росіяни скиглять — за раз втратили дві роти. А відео скільки назнімали.

В ДыНыРы на построении в чистом поле ВСУ отправили на концерт Кобзона сразу 65 орков.

- Всю роту расхуярили! Две роты лежит!

Не нужно истерик. Все ж идет по плану. pic.twitter.com/zqJr04T7rf — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) February 21, 2024

Полігон весь у трупах

Усе поле тепер всіяне трупами рашистів, вояки злі, кажуть, жертв можна було уникнути, але командирам було важливіше віддати честь генералу та й байдуже, що це за пару кілометрів від лінії зіткнення.

“Втрати мінімальні”

Усі мерці — росіяни з 36-ої мотострілецької бригади ЗС РФ. Це ті самі “окопні орки”, смертями яких Путін годує свою збентежену велич, постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю. А командування РФ традиційно твердить — втрати мінімальні. (Ну а що, на Росії он ще скільки м’яса є, та й українські військові щодоби нищать у разів 20 більше рашистів).

А єдине, що радує окупанта на відео, що він вчасно злиняв з шикування і тепер не лежить серед двохсотих. А ще, хоч і тавтологія, але звучить приємно — після удару крім поля в трупах, ще 300 росіян затрьохсотилися. Отак от, солдати вишикувалися віддати честь генералу, але є нюанс, той так і не приїхав. Мабуть, щось відчував. Але в росіян своя версія, спихають на те, що генерал все підлаштував.

“Шокирующая информация. Еврейский генерал ВС РФ по фамилии Моисеев приказал провести построение в открытом поле, куда прилетел Хаймарс хохлов с кассетным боеприпасом. 65 трупов, более 300 раненых. Тувинский дегенерат пытается замять и полностью запретил какую либо огласку инцидента. Служивые с мест, кому удалось выжить просят максимальной огласки. Это какой-то позор!”.

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Хто цей генерал?

А ось і цей славнозвісний генерал. Знайомтесь, Олег Мойсеєв, або як кажуть росіяни, єврей, який віддав наказ вишикувати солдатів, щоб йому поклонитися. До речі, подейкують, ярий прихильник цього генерала — пропагандист Соловйов.

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Зараз росіяни виють, аби всіх винних покарали.

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Усіх, хто поширив інформацію, обіцяють покарати

Що цікаво, усю цю інформацію й відео Мережею поширили самі ж російські воєнкори. Влада розводила руками — “інфармацию нада правєріть”. Й грозили, що усі, хто поширив “неправдиву інформацію” будуть покарані.

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Російський воєнкор раптово застрелився

До слова, один російський воєнкор вже мінуснувся, точніше, самоліквідувався, але це не точно. Справа в тому, Андрій Морозов на позивний “Мурз” застрелився відразу після того, як назвав справжні втрати росіян під Авдіївкою. Його зацькували інші рашисти за заяву, що у штурмах Авдіївки росіяни втратили лише загиблими біля 16 000 солдатів.

Словом, кремлівські пропагандисти закликали його покарати. Покарали. Чи то тромб “відірвався”, чи то просто вбили і сказали “самогубство”. Як би там не було, кожна буква в цій новині прекрасна. Хоча, у своєму Телеграм-каналі “Мурз” навіть анонсував свій натиск на курок, й написав прощальний пост в якому висказав все, що йому накипіло.

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Але навіть в останні хвилини життя, уже хорошого руського хвилювало одне — щоб Україні не дали зброї. На одного окупанта стало

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Це настільки чудово, що навіть нема чого додати. Морозов був фанатичним українофобом і сталіністом, воював на Донбасі проти України з 2014 року, закликав до геноциду та масових вбивств українців.

Але вбили його не бандерівці, а свої. Ті, за кого він воював. Але ж про мертвих або добре, або нічого. Тому, скажемо просто, земля скловатою.

Ну що ж, карма існує. За кожного українця мають лягти сотні росіян, які прийшли на нашу землю вбивати і нищити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ НАКРИЛИ “ВЕЧІРКУ” РАШИСТІВ: один удар — 65 хароших “узкіх”, ще 300 на підході! Воєнкор вбився!

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