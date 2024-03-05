Чекали під під’їздом: працівники ТЦК поскаржились, що їм захотіли виколоти очі через повістку

В Запоріжжі одразу два суди (першої інстанції та апеляційний) виправдали військовозобов’язаного чоловіка, який побився з працівниками місцевого ТЦК, які прийшли вручити йому повістку.

Як виявилось, ТЦК неодноразово намагався мобілізувати цього чоловіка, але ці дії поки не мали успіху. Такий вирок днями в соцмережі опублікував запорізький адвокат Андрій Трифонов, який представляв в суді інтереси цього мешканця Запоріжжя.

Згідно оприлюдненого рішення суду, все почалось з того, що ввечері, приблизно 0 21 годині до багатоповерхівки на вулиці Оптимістичній прийшли представники ТЦК. В цей час на вулицю вийшов мешканець цього будинку, щоб з’ясувати, чому немає електроенергії та коли ремонтні бригади відновлять енергопостачання.

В суді чоловік розповів, що почав підніматись сходами до свого поверху та почув, як за ним побігли невідомі йому особи в невідомій йому формі та повідомили йому, що хочуть з ним про щось поспілкуватись. Оскільки було темно та наближалась комендантська година, він відмовився з ними спілкуватись.

Далі у вироку, де оприлюднені покази військовозобов’язаного, наводяться такі його слова: "Коли почав ключем відкривати замок вхідних дверей до квартири, один з невідомих став між ним та дверима, а інший став позаду нього та почали перешкоджати входу до квартири. При цьому особи не представлялися".

Далі в документі йдеться про те, що спричинилась бійка. Кожна зі сторін заявила суду, що отримала тілесні ушкодження. Військовозобов’язаний повідомив суду, що звернувся до ДБР з приводу свого побиття, а представники військкомата заявили, що теж отримали тілесні ушкодження.

Один з представників ТЦК, якого було визнано потерпілим, на суди розповів, що напередодні працівники ТЦК неодноразово приходили до цього чоловіка додому з метою оповіщення, але той не відчиняв двері. Того дня, коли стався конфлікт, представники ТЦК теж прийшли з метою оповіщення, побачили його, переслідували з метою оповіщення та під час цього почули на свою адресу погрозу, "що зараз виколе йому око". Представник ТЦК також пояснив суду, що військовозобов’язаний порушував громадський порядок.

Мав борги за компослуги

Адвокат військовозобов’язаного, Андрій Трифонов, каже, що працівники ТЦК спеціально відстежували чоловіка, колишнього правоохоронця, біля під’їзду.

"Голова ОСББ теж "точила зуб" на мого підзахисного через борги за комунальні послуги, - розповідає в коментарі для ТСН.ua Андрій Трифонов. - Але якщо казати про той день, то мій клієнт спочатку не побачив, що ті люди були в формі. Було темно. Він побіг до себе на четвертий поверх, але не зміг у темряві засунути ключ в замок. До нього підбігли ці люди, почали його крутити. В цей момент двері відчинила дружина цього чоловіка і почала кричати, що у неї маленька дитина, все це вона знімала на відео".

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, інкримінуючи військовозобов’язаному ч.2 ст. 342 ККУ "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Вину не довели

Проте, виносячи вирок, суд постановив визнати військовозобов’язаного невинуватим та виправдати його. Такий висновок суд аргументував тим, що сторона обвинувачення не довела в суді те, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення. Тобто не було доведено, що чоловік порушував громадський порядок чи чинив опір представникам влади.

Нагадаємо, раніше у Міноборони назвали "трагедією" ситуацією з оосбами призовного віку.

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