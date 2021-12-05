Чекали усі 7 років війни: чому нагородження президентом "правосека" Коцюбайла важливе для добровольців

Чекали усі 7 років війни: чому нагородження президентом "правосека" Коцюбайла важливе для добровольців

Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо "Да Вінчі", наголосив, що звання героя України належить не лише йому одному, але й всім добровольцям.

Цього тижня сталося майже неймовірне — те, принаймні, чого волонтери добивалися усі 7 років війни на Сході. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бійцеві "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу, чим прирівняв добровольців до регулярної армії.

Про це йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо "Да Вінчі", мріяв бути художником. Але прийшов на війну з Майдану ще у 18 років. У 2014 році він командував взводом добровольців. Вже за кілька місяців під Донецьким аеропортом 18-річний "Да Вінчі" дістав важке поранення, але з лікарні одразу повернувся на фронт. Разом зі своїми побратимами захищав Піски під Донецьком. У свій 21-й рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Ну а в 26, цього тижня, отримав найвищу державну нагороду з рук президента.

ТСН.ua

"Сьогодні званням Героя України було нагороджено всіх добровольців. Кожного, хто у 2014-му взяв до рук зброю і пішов захищати свою країну", — написав Дмитро у Facebook.

ТСН висловлює шану і подяку Дмитрові і його побратимам, як і всім, кого завтра, 6 грудня, Україна вітатиме з 30-ю річницею ЗСУ.

Новини тижня: боєць "Правого сектору" Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України

Раніше Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовим.

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