"Чекати не можуть, щось знають": Фейгін про наслідки мобілізації для України

Головна ціль, яку Росія хоче досягти зараз за допомогою мобілізованих – не втратити нові захоплені території.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив відомий російський юрист та блогер Марк Фейгін, коментуючи хід та перспективи мобілізації в Росії.

"В різних вікових та географічних групах все по-різному. Основна маса все ж таки слухняно йде до військкоматів. Дивно, що більшість так робить. Не всі усвідомлюють, що це все не жарти. Більшості або частині прийдеться померти, але вони не вірять у свою смерть. Це вроджений "коктейль" зі страху та алкоголізму", - вважає Марк Фейгін.

До цього він додає: "Якась частина бунтує, голосує, як кажуть, ногами, виїжджаючи. Таких людей не так і мало. Повідомляється про 260 тисяч. Точна це цифра або ні, але я би сказав, що вона виглядає наближеною до реальної. Ми бачимо протести в Дагестані та в інших місцях. По тому, як все швидко робиться, можна робити висновок, що вони (російська влада – Ред.) затикають дірки на фронті. Мобілізація робиться не для того, щоб їх (новобранців – Ред) привезти до настання зими, а ось-ось. Виходить, що вони (російська влада - Ред.) не можуть чекати. Означає, що про щось таке вони (влада – Ред.) знають, чи щось таке відбувається…Можливо, вони знають про плани командування ЗСУ наступати на Херсон, на лівий берег Осколу. Розвідка працює, тому вони форсують ситуацію".

Якість на нулі

На думку Марка Фейгіна, якщо Росія мобілізує навіть близько мільйона людей, то боєздатних з них буде декілька десятків тисяч.

"Але ж ми з вами бачимо якість мобілізованих. Вона не просто нижче середнього, вона – на нулі. Можно зробити висновки, що, схоже, ціль – не стільки наступ Київ, а, насамперед, закріпитись та не дати втратити нові території. Якщо вони хочуть призвати мільйон чоловіків, то, за моїми оцінками, там боєздатних буде 50 тисяч – 60 тисяч максимум. Більше не може бути. Ця категорія, яка раніше пройшла гарячі точки, розуміє що з ними може бути та ентузіазму в них менше всього".

А ось на запитання про те, чи можливий в Росії спротив мобілізації, Фейгін відповів так: "Я гадаю, що такі випадки можуть виникати. Військомати горять? Протест, бажання пошкодити – таке є. Підпали будуть однозначно".

Масштабна пастка через паспорт

Своєю чергою, як стало відомо ТСН.ua, багато українських заробітчан – уродженців окупованих територій, які зараз знаходяться в Росії, вважають, що потрапили в справжню пастку.

"Рік тому я отримав "паспорт" "ДНР" та російський паспорт для того, щоб без перешкод виїхати в Росію на заробітки. Якщо я зараз повернусь додому, в Донецьк, то не доїду навіть до свого будинку, тому що мене мобілізують в "ДНР". Якщо залишусь в Росії, то мене тут теж мобілізують як громадянина Росії. Єдиний вихід, який я бачу – їхати з українським паспортом, наприклад, в Грузію", - побідкався один з мешканців окупованого Донецька, який зараз працює на будівництві в Росії.

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