"Чекати роками не доведеться": Зеленський сказав, коли можливі вибори в Україні

Президент України наголосив, що не піде на поступки, якщо РФ вимагатиме проведення виборів як умови для початку переговорів.

Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів президента та парламенту, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан. До того часу, згідно з Конституцією України, чинні президент і парламент є легітимною владою.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву на каналі ТСН.ua.

"Я можу пояснити ситуацію і де-юре, і де-факто. Передусім про вибори, я хочу сказати чесно, ніде не говорять окрім Росії, і дехто говорить в Україні. Мені здається, люди побоюються – які вибори під час війни? А в Росії дуже хочуть цього, щоб підтримувати трек щодо нелегітимності президента України. Згідно з нашою конституцією, вибори президента України та вибори парламенту не можуть відбуватися під час воєнного стану, або нам треба змінювати законодавство, що також неможливо під час дії воєнного стану", – пояснив президент.

У відповідь на запитання, яким він бачить 2025 рік з погляду на ймовірність проведення виборів, Зеленський зазначив, що все залежить від того, чи вдасться припинити активні бойові дії в Україні.

"Якщо нам вдасться [досягти – ред.] закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то після цього, в принципі, можна думати про те, щоб скасувати воєнний стан в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі справа вже за парламентом, який підтримує ту чи іншу дату виборів. Я маю на увазі, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки до виборів не потрібно", – зауважив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що виборчий процес в Україні відбуватиметься виключно за законом. Це питання не є і не може бути предметом торгу, якщо, наприклад, Росія висуватиме умовою для початку перемовин проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, Зеленський сказав, коли і за рахунок чого буде стабілізовано фронт. Стабілізація відбудеться не тільки за рахунок постачання нової зброї, але й того контингенту, який зараз навчається та озброюється за кордоном.

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