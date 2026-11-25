Наслідки обстрілу

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До Міжнародного реєстру збитків компанії та звичайні громадяни уже подали понад 200 тисяч заяв. Вони сподіваються отримати фінансове відшкодування безпосередньо від Росії — за рахунок репарацій. Тут є і ті, хто вимагатиме оплатити вартість знищених або пошкоджених окупантами автівок.

Але експерти попереджають: навіть після нашої перемоги на це можуть піти роки! Тож як варіант — заздалегідь убезпечити свій транспорт від воєнних ризиків за допомогою спеціальних полісів страхування.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

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«За 18 тисяч я отримав 120 тисяч відшкодування»: досвід киянина після обстрілу

Навколо — пошкоджені будівлі, а під ногами хрустить побите скло. Це відео Олексій Алейніков зняв уранці 16 квітня — після атаки росіян на Київ.

Олексій Алейніков, киянин: «Бойова частина впала там, поза готелями, там загинули люди. Вибухова хвиля вибила всі вікна, усі будинки навкруги потерпали від цього вибуху».

Вибуховою хвилею тоді пошкодило і його автомобіль, припаркований неподалік.

Зараз його авто вже відремонтоване, і всі витрати покрила страхова компанія. Адже окрім класичного КАСКО, у пана Олексія була опція убезпечення машини від воєнних ризиків. Це йому додатково коштувало 18 тисяч гривень на рік.

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Олексій Алейніков, киянин: «За 18 тисяч я отримав 120 тисяч відшкодування. Верхньою сумою повернення відшкодування є вартість автівки. Якби — тьху-тьху-тьху, боронь Боже — вона пішла в тотал, тотальне знищення, тоді б мені повернули вартість мільйон гривень».

Які авто страхують від воєнних ризиків та як отримати виплату

Такі поліси наразі є у двох варіантах: у поєднанні із КАСКО або ж без нього. Їхня вартість залежить, зокрема, від ринкової ціни автомобіля та розміру франшизи. Страхування це добровільне та покриває збитки, завдані, наприклад, унаслідок влучання ворожої ракети, безпілотника, їхніх уламків, роботи ППО або, як у випадку пана Олексія, вибухової хвилі.

Ігор Жижара, заступник голови правління страхової компанії: «У цілому, якщо ваш автомобіль не старше 15 років, то у вас не має бути труднощів з укладанням такого договору. Експлуатація — територія України і лише не окуповані території. Ближче ніж 50–100 км до лінії бойового зіткнення — це виключення».

Але для отримання відшкодування потрібно діяти за чітким алгоритмом, прописаним у договорі.

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Ігор Жижара, заступник голови правління страхової компанії: «Перше, що ми просимо — це зафіксувати фотографією пошкодження автомобіля і в той же день набрати страхову компанію. Надалі ми будемо просити надати нам підтвердження офіційних органів — це можуть бути документи від ДСНС чи СБУ, які кваліфікують подію як „приліт“».

У Національній асоціації страховиків підрахували: лише за останні 9 місяців в Україні було укладено близько 67 тисяч договорів на майже 3 мільярди гривень (2,7 млрд грн — ред.). І стосується це не лише приватного, але й комерційного транспорту.

Денис Ястреб, гендиректор Національної асоціації страховиків України: «Фізичним особам страховики виплатили за 9 місяців 58 млн грн, і по юридичних особах — 52 млн грн. Це тільки по воєнних ризиках. І ще одна сума — це резерв заявлених збитків — це сума, яку страховик уже відклав на виплати по тих випадках, які вже настали, але триває процес врегулювання. Тобто ми ще маємо 91 млн грн резервів, які страховики найближчим часом виплатять».

Втратили 438 машин: чому «Укрпошта» не страхує автопарк та інвестує в РЕБ

Страхування комерційного автопарку має низку особливостей, тому угоди з клієнтами часто укладають на індивідуальних умовах.

Денис Ястреб, гендиректор Національної асоціації страховиків України: «Страховик буде вивчати автопарк, буде вивчати, як він використовується, де він використовується. І якщо він зрозуміє, що занадто багато разів трапляються страхові випадки — в першу чергу це вплине на ціну, і якщо ціна буде вже неприйнятною, то тоді, напевне, це буде обопільне рішення не страхувати».

І таких прикладів — коли клієнти або самі вирішують не страхуватися, або їм відмовляють у компанії — чимало.

Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти»: «Це от нещодавня атака, досі наші працівники в реанімації… Це Краматорськ — попри сітки, все ж таки вони змогли».

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський показує фотографії пошкоджених автомобілів. Ось, наприклад, пересувне поштове відділення, у яке росіяни поцілили дроном на Сумщині, а так палала вантажівка із посилками на Донеччині.

Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти»: «Ми маємо один із найбільших автопарків в Україні — це більше 4 тисяч автівок. І з початку повномасштабного вторгнення ми втратили станом на сьогодні 438 машин — це втрати. Безумовно, є пошкодження, коли ми намагаємося відновити машини. Можна 438 помножити на 20 тис. євро, щоб подивитися, наскільки велика ця сума».

Та попри фінансові втрати, компанія свій автопарк від воєнних ризиків страхувати не поспішає.

Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти»: «Я не думаю, що буде відмова — просто буде сума така, що якщо її порахувати і зважити, воно того не варте. І плюс ми як державна компанія маємо це все ще прозоро відіграти: ми маємо оголосити тендер на воєнне страхування у прифронтових територіях. До речі, що вважати прифронтовими? Якщо наші машини їздять за 10 км від Білорусі — це прифронтова чи ні?»

Тож щоб зберегти транспорт, «Укрпошта» намагається не скупчувати свої машини в одному місці та інвестує у засоби захисту для персоналу: «Бронежилети, шоломи, „чуйки“, РЕБи, військові аптечки. Це дорого, давайте так: одна „чуйка“ — біля 30 тис., шоломи будемо купувати — 13–15 тис.»

А ще «Укрпошта» підраховує абсолютно всі свої втрати з надією у майбутньому отримати відшкодування напряму від Росії: «Ну, ми оцінюємо свої десь у 60–70 млн доларів».

Страховка чи Міжнародний реєстр збитків: що обрати автовласникам

Зробити так само можуть і звичайні громадяни — через Міжнародний реєстр збитків. У ньому уже понад 200 тисяч заяв, зокрема і від автовласників. Але якщо ви вже отримали компенсацію від страхової, на ці гроші може претендувати хіба вона сама.

Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України: «Тут багато що залежить від того, як юридично оформлені відносини компанії з клієнтом для того, щоб отримати можливість подавати вже від свого імені як шкоду, завдану самій компанії. Не беруся сказати наперед, чи будуть такі заяви задоволені — це все розглядатиме компенсаційна комісія».

Пан Олексій каже: чекати грошей від Росії можна роками! Йому ж автівку після обстрілу відремонтували досить швидко. Тож страхуватися від воєнних ризиків він планує і надалі.

Олексій Алейніков, киянин: «Я виявився єдиним на моїй парковці, у кого була така автівка, і я відчув заздрість від своїх сусідів. Бо вони просто більшість або відвантажили у металобрухт, або заміняли за власний кошт скло, а мій сусід зліва так і їздить із хвилястим дахом».

Але чи можна бути впевненим, що вам, як і пану Олексію, дійсно заплатять? Страховики пояснюють: одна з гарантій — це спеціально накопичені компаніями грошові резерви. До того ж, за їхньою роботою постійно слідкує Національний банк, куди і можна поскаржитися на порушника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАЯВИ МАДЯРА після ПЕРШОГО візиту до УКРАЇНИ! Відповідь МЗС на ЗАКИДИ Лівії | ТСН 20:00 24 ЛИСТОПАДА

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