"Чекає на тата": одкровення дружини зниклого безвісти моряка з катера "Слов'янськ"

У перші дні повномасштабного вторгнення росіяни атакували патрульний катер "Слов'янськ", який охороняв порти Одещини. Вісім членів екіпажу вдалося врятувати. Ще одинадцять досі вважаються зниклими безвісти.

Дружина одного зі зниклих безвісти членів екіпажу "Слов'янська" Даміра Ауліна не припиняє пошуків чоловіка і вірить, що йому та побратимам вдалося врятуватися. Чекає на батька і півторарічний син, якого моряк ще жодного разу не бачив. У лютому вони мали б разом відзначати 30-річчя Даміра.

Історія кохання, віри та вірності — в сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Дружина зниклого безвісти командира патрульного катера Олеся показує весільний альбом і розповідає – вони обоє з Кропивницького, а звела їх доля в Одесі, куди Дамір перейшов вчитися після окупації Криму. Її чоловік був одним з тих, хлопців, хто заспівав гімн України, коли на плацу інституту Нахімова окупанти спустили наш прапор.

Хлопців, які заспівали гімн України, коли на плацу інституту Нахімова окупанти спустили прапор України

Далі був випуск в Одесі і робота на судні ВМС "Балта", командування на бронекатері "Вишгород", а згодом - на патрульному катері "Словʼянськ". Олеся одразу розуміла - її обранець народжений для військової справи і вона має його підтримувати.

Дамір Аулін

Вони востаннє бачилися напередодні повномасштабного вторгнення. Катер під командуванням Даміра Ауліна вийшов на бойове чергування в море, а 3-го березня він надіслав вагітній дружині останнє повідомлення.

"Я йому якраз сказала про те, що я скоро йду на УЗІ і ось його останнє повідомлення: "Все буде добре, люблю тебе!" - розповідає дружина Олеся.

Останнє смс Даміра

Наступного дня їй повідомили про трагедію на морі. Однак вона досі вірить, що чоловікові та його команді вдалося врятуватися - телефон Даміра через годину після ракетної атаки фіксували в мережі. А ще був сон.

"Снилося що він мені подзвонив і каже: Кохана, я живий". І все. Я намагаюсь взагалі себе заспокоювати тим, що він тримається заради нас, він розуміє, що йому є до кого повертатися", - каже жінка.

Для пошуків чоловіка разом з дружинами інших зниклих членів екіпажу Олеся створила громадську організацію. І намагається частіше фотографувати сина, аби потім показати татові, як той зростав. Малому його дуже бракує.

Дружина моряка Олеся з сином

"В Кропивницькому в кожній кімнаті там є фотографії, і коли ми там, я кажу: "Назарчик, де тато?" Він одразу підіймає пальчик: "Тато! Тато! Тато!" Він знає", - каже дружина зниклого капітана.

У вільний час Олеся їде до моря, де з чоловіком гуляли разом. І до пам’ятника дружині моряка з дитиною. Під час ракетної атаки росіян по морвокзалу єдиним вцілілим об’єктом там залишився саме ця скульптура.

"Для мене це символізує дух нашої української жінки – як би важко не було, але вона все одно чекає", - каже Олеся.

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Нагадаємо, унаслідок атаки РФ на Одесу 2 березня чоловік Сергій втратив дружину й 4-місячного сина. Він, розповів що його рідні загинули уві сні, це встановила експертиза.

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