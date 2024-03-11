"Чекаємо, коли в них люди закінчаться": штурмовики ЗСУ розповіли про наступ окупантів і контактні бої

Українські штурмовики знищують окупантів на максимально близьких дистанціях. Зачищають позиції і відтісняють ворога з нашої землі і вдень і вночі. Їх в українському війську не так вже й багато, але саме на них командири покладають найскладніші завдання.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко поспілкувалася з такими бійцями.

ТСН показали кадри, які зафіксувала тепловізійна камера нашого квадрокоптера. Невеличкі точки на ній - це ті самі штурмовики. Один з них боєць на позивний "Дрон".

"У них був штурм. Вони заходили на нашу територію і нам треба було зачистити цю всю територію", - каже десантник-штурмовик "Дрон".

Саме він з побратимами зачищав посадку від ворога під Новомихайлівкою. Військові відбивали атаку ворожих піхотинців, які лишились на полі бою після того, яка наша артилерія спалила броньовану техніку, на котрій росіяни намагалися штурмувати наші позиції.

Штурмовики ЗСУ

"Вони положили одну штурмову групу, поставили наступну, потім знову. Так вони працюють. Ми чекаємо, коли в них люди закінчаться", - каже штурмовик "Мутний".

Штурмовик на позивний "Мутний", наймолодший серед групи бійців. Йому лише 24, а він вже рік в боях. І поряд зі своїми побратимами.

"Мутний"

"Хто ж як не ми?" - так вже традиційно кажуть десантники. На цій ділянці фронту їхня 79-ка другий рік поспіль. Без ротацій і майже без відпочинку серед постійного вогню. В який свідомо прийшли і ці хлопці. Спочатку в звичайну піхоту. А потім вже стали штурмовиками. Кажуть, такі контактні бої з ворогом насправді простіші за чергування в окопах.

"Я і принципі хотів штурмувати. На позиції набагато важче, бо коли ти штурмуєш, ти хоч контролюєш ситуацію якось. А вони сидять в окопах - це дуже важко", - каже штурмовик "Коцик".

До повномасштабної війни, ані "Коцик", ані його побратими навіть строкову службу не проходили та жили цивільним життям. Зараз же вони відточують свою майстерність.

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Нагадаємо, окупанти пішли у наступ на Бахмутському напрямку.

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