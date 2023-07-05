Чекають на “руський мір” заради миру: мешканці передмістя Донецька 9 років живуть під обстрілами

Місцеві дослухаються до вибухів, якось по своєму визначають, що летить не до них і спокійно ідуть вулицею.

9 років прожили під постійними обстрілами і адаптувалися - мешканці на околиці Донецька категорично відмовилися виїжджати з навколишніх потрощених сіл. Під обстрілами вони саджають городи, виживають під час шалених атак, йдеться в ТСН.

Вщент побиті приватні будинки, потрощені багатоповерхівки - села поблизу Донецька ворог обстрілює 9 років, здавалося, тут неможливо вижити. Й справді майже всі мешканці звідси давно виїхали, але тако лише здається.

Вчора дім розбили, в дах попали, ми в укриття ховаємося. Наші сусіди поїхали, а тепер назад хочуть. А так ми он город посадили, коли садили не стріляли. Але стріляють, ми знаємо куди-хто стріляє”, - каже Галина.

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Місцеві дослухаються до вибухів, якось по своєму визначають, що летить не до них і спокійно ідуть вулицею. Дехто погоджується і на “руський мір”, аби мир. Та з таким не згодні військові, які женуть ворога із Донеччини і які вже впритул наблизились до Донецька. Тут ворог всі останні місяці атакував, намагався відкинути українські війська від міста, але наші бійці його змогли зупинити. “Ми вже взяли все під контроль свій, що ми не віддаємо свої позиції, ми загартовані цими боями і знаємо ворога”, - кажуть бійці.

Цими молодими бійцями командує молодий командир на псевдо “Фенікс”, йому лише 26, це чи не наймолодший комбат Збройних сил України. Каже, його завдання мотивувати бійців перед кожним серйозним боєм, а виходить навпаки – вони ще підбадьорюють командира. “Кажу, є екіпажі, які на техніці вижимають все що можна і не можна, роблять такі речі, в які навіть не віриться, коли під’їжджають на техніці за 150-200 метрів до позицій противника, відпрацьовують прямою наводкою на старій техніці, якій вже років 30—це показник непоганий”, - переконує він.

Молодий комбат не сумнівається, його бійці втримають ці села і скоро підуть далі, на Донецьк. Навіть на старій техніці, бо їм не все одно.

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