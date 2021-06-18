Чекають на ще один кран, дорога в кілометрових заторах: перевернуту фуру із траси Київ-Чоп не можуть прибрати

Вантажівка заповнена бітумом, що ускладнює її підйом.

Велика аварія на трасі Київ-Чоп, біля міста Буськ Львівської області. Через зіткнення вантажівки та легковика рух там ускладнений, водії скаржаться на багатокілометрові затори.

Про це йдеться у ТСН.14:00.

На відео з квадрокоптера видно, як розтягнувся затор. У двох смугах стоять автівки. Автомобілі майже не сунуться, тож водії повиходили з машин. І десятикілометрові корки утворилися в обидва боки. Рух паралізовано через аварію. Спочатку була інформація про те, що фура зіткнулася з одним легковиком, але от нині стало відомо: учасники ДТП - це три автомобілі - два легковики, які рухалися у напрямку Львова й автоцистерна, яка їхала їм на зустріч і перевозила бітум. Вантажівку від зіткнення перекинуло впоперек дороги, повністю заблокувавши рух. Але от хто у кого в’їхав, причини ДТП - поліція ще з’ясовує.

Патрульні організували об’їзд узбіччям, але це не дуже поліпшило ситуацію. Завдяки реверсному рухові лиш трохи розвантажило корки. Відомо, що у ДТП травмувалися двоє людей - це пасажир легковика та водій вантажівки. Про їхній стан поки нічого не відомо. І от якраз зараз автоцистерну намагаються підняти з дороги, але скільки часу це займе, невідомо. Тож шофери, які можуть оминути цей напрямок - оминайте. Якщо ні, то врахуйте, стояти у заторах доведеться близько години.

У коментарі ТСН.ua патрульний Тарас Іванчук повідомив, що наразі правоохоронці чекають на ще один кран, щоб евакуювати з місця події вантажівку.

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"Ситуація плачевна. Фура повністю перегородила дорогу і її неможливо забрати. Приїхав один кран, але ним вантажівку неможливо підняти. Ми чекаємо на ще один кран. Бажано, щоб водії обминали цю ділянку дороги та їхали в об'їзд через село Красне, хоча і там дорога не в найкращому стані, а тому найкраще сьогодні свої поїздки цим напрямком відмінити", - повідомив патрульний Тарас Іванчук.

За словами патрульного, вага вантажівки 24 тонн, вона повністю завантажена бітумом. Попередньо, дорога ще 2-3 години буде перекритою.

"Коли приїде кран, то ми повністю перекриємо дорогу та намагатимемось підняти вантажівку", - повідомив патрульний.

Нагадаємо, у Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком.

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