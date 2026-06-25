Черепаха і кіт на вазі: кумедні фото з Київського зоопарку "підірвали" мережу

Київський зоопарк / © Київський зоопарк

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Київський зоопарк показав, як відбувається планове зважування його мешканців. Кумедні фотографії єнотів на вагах швидко підкорили соцмережі, особливо знімок, на якому двоє звірів одночасно застрибнули на ваги, показавши результат у 18,5 кілограмів. Подібну процедуру тут нещодавно пройшли також носухи та саванний кіт Маля.

ТСН.ua розпитав генерального директора Київського зоопарку Кирила Трантіна, як саме доглядачі заохочують тварин ставати на ваги та чому ці цифри на електронному табло є критично важливими.

Паспортний контроль та хитрощі зі смаколиками

У зоопарку кожна тварина має власний документ — аналог медичної картки або паспорта. Туди, окрім імені та виду, обов’язково заносять актуальну вагу. Сама процедура зважування відбувається досить часто, проте зазвичай прихована від очей відвідувачів. Для працівників це щоразу стає справжнім квестом.

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«Процес дуже цікавий і подекуди кумедний, бо треба ще добре постаратися, щоб зважити єнота, який крутиться як дзиґа. Тут допомагають смаколики і вміння розмовляти з тваринами, відчувати їх настрій. До речі, у європейських зоопарках у кожному відділі тварин є ваги. Там регулярно зважують тварин: левів, слонів, жирафів і бегемотів. А заманити на ваги тварину можна лише чимось смачненьким, а потім ще й чимось відволікти, аби зважити. У нас теж є ваги, наприклад, для зважування ведмедів чи горили Тоні», — розповідає Кирило Трантін.

Найпростіше працювати з великими шпороносними черепахами, адже їх можна просто підняти та переставити на ваги. Натомість із великими хижаками все значно складніше: через специфіку поведінки їх доводиться зважувати під дією снодійного, а це недуже корисно, тому таку процедуру проводять лише раз на рік. Для більшості інших тварин плановий огляд влаштовують щонайменше двічі на рік — під час переведення з зимових вольєрів до літніх і навпаки.

Зважування єнотів / © Київський зоопарк

Дієта для рисі та осінній плюс 10% до раціону

Зважування — це головний маркер фізичного стану тварини, який дозволяє вчасно коригувати догляд або помітити початок хвороби.

«Вага — дуже важливий показник здоров’я тварини. Слідкувати за вагою наших вихованців доводиться постійно: як під час переміщення з зимового вольєру у літній, так і навпаки. Якщо вага тварини значно зменшилася, це означає, що треба пройти додаткове обстеження, а якщо на вагах великий плюс, це означає, що комусь вже пора терміново сідати на дієту», — пояснює гендиректор зоопарку.

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Зважування у Київському зоопарку / © Київський зоопарк

Показники ваги безпосередньо впливають на щоденне меню звірів. Яскравим прикладом індивідуального підходу є історія місцевого улюбленця — врятованого самця рисі Степана.

«Якщо тварина поправилась на кілограм, то це означає, що з нею все гаразд і ніяких змін в організмі не відбулося. А ось, наприклад, наш врятований рись Степан постійно набирав вагу. Тому йому визначається спеціальна дієта, аби він міг зігнати зайву вагу. Завдяки зважуванню бачимо: ага, рись Степан втратив за рік 3 кіло. Відповідно розробляється спеціальна програма харчування для тварини. А ось восени ми навпаки збільшуємо раціон для тварин на 10%, бо треба, щоб вони набрали вагу та легко зайшли у холодний період. Для цього і потрібне зважування. Тому наші фахівці виступають для тварин у ролі своєрідних фітнес-тренерів», — підсумовує Кирило Трантін.

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