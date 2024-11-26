Через 10 років може зупинитись трансплантація, а пневмонія стане невиліковною: медики попередили українців

За даними ВООЗ лише 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані зі стійкістю мікробів.

Чому це стає проблемою - у медиків розпитала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Як у лікарнях поширюються небезпечні мікроби

Анна показує фото покійного дідуся. До свого 74-го дня народження він не дожив лише кілька місяців. Онука каже: його убив невидимий для людського ока ворог. І байдужість медиків.

Анна показала фото дідуся

У серпні Олександр Іванович звернувся до одного з медзакладів Київщини зі скаргами на проблеми з серцем. Вже у стаціонарі кардіології несподівано у нього почалася внутрішня кровочета і його перевели у хірургічне відділення. Стан погіршувався. Але лікарі, за словами Анни, не квапилися - ренген зробили лише через майже два тижні, а мокроти на дослідження, навіть після виявлення двобічної абсцедивної пневмонії, не взяли.

Олександра Івановича перевезли до столиці, але було запізно. Що саме уразило організм - стало відомо вже після смерті пацієнта

"Було виявлено організм аценетобактер", - каже онука чоловіка.

Його дійсно часто виявляють у лікарнях та будинках для літніх людей - навіть у розвинених країнах світу. Так, за даними фахівців, лише протягом минулого року у США він став причиною кількох сотень смертей серед госпіталізованих.

Але як ці та інші мікроби потрапляють у заклади охорони здоров'я?

"Річ у тім, що якщо є людина з інфікованою раною чи людина з пневмонією - відповідно так чи інакше вона чи на прямий контакт чи через вироби медичного призначення, чи через медичний персонал може передаватися іншій людині, в якої такої інфекції немає", - каже генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Михайло Росада.

І ці мікроби, які гуляють лікарнями і призводять до інфекційних ускладнень - часто резистентні, тобто не чутливі до багатьох антибіотиків.

Лікарі кажуть: проблема посилилася з початком повномасштабного вторгнення. Поранених багато, вони переїжджають з одного медзакладу до іншого, належно обробляти приміщення та обладнення інколи не має змоги. Все це сприятливі умови для поширення небезпечних мікроорганізмів.

Чому українці вживають багато антибіотиків

Олександр Фесенко - військовий. У столичній "Феофанії" вже майже рік. На фронті він втратив руку. Окрім руки, ще контузія, і травма ноги з подальшою частковою ампутацією. До усього додалася і наявність небезпечних мікроорганізмів.

Олександр Фесенко

"В Олександра майже в усіх посівах на мікрофлору був присутність золотистий стафілокок та була присутня клепсієла пнемонія", - каже ортопед-травматолог Владлен Савич.

То чому ж мікроби стають все живучішими? Серед причин - недотримання курсу лікування, надмірне використання антибіотиків та самолікування. Так було, зокрема, у часи коронавірусу.

"При ковіді антибіотики не потрібні, при амбулаторному етапі – точно. Багато лікарів їх призначало. Пацієнти це копіювіали. У мене ковід. Сусіда Пєтю, як ви кажете, ліккували в тому числі якимось антибіотиком, резистентність залишалась і потім розповсюджувалася", - каже лікар-терапевт відділу інфекційного контролю клінічної лікарні "Феофанія" Дмитро Михайленко.

А ще, кажуть лікарі, адаптуватися мікроорганізмам допомогають фермери, які подекуди використовують антибіотики при вирощуванні тварин, птахів та навіть риби. Отже мікроби еволюціонують.

Резистентність зрештою призводить до того, що медикам доводиться лікувати пацієнтів антибіотиками резерву - так званими препаратами останньої надії. А винайти нові - не так просто. Тож якщо мікроби стануть стійкими і до них - це буде катастрофою. Бо вже зараз, за даними Європейського співтовариства, щорічно реєструють близько чотирьохсот тисяч інфекцій, які мають множинну стійкість і вбивають щороку зо 25 тисяч людей.

Що радять медики

В Україні, за словами очільника МОЗУ Віктора Ляшка, вже за 10 років може зупинитися трансплантація. А пневмонія - стане невиліковною. То чи є вихід?

Медики попереджають про небезпеку від антибіотиків

Насамперед медики радять не займатися самолікуванням, не переривати курс і приймати лише протимікробні препарати, прописані лікарями,не ділитися антибіотиками з іншими, а також обов'язково робити сезонні щеплення.

Ось, що радять медики:

Не займайтеся самолікуванням

Не переривайте курс лікування

Не продовжуйте курс лікування без відома лікаря

Дотримуйтеся гігієни

Робіть щеплення

Крім того, на рівні держави кілька років тому заборонили продаж антибіотиків без рецепту, для медперсоналу постійно проводять тренінги для підвищення обізнаності у використанні відповідних препаратів та дотримання гігієни. У МОЗі також розробили новий план боротьби з резистентністю і внутрішньолікарняними інфекціями вже передали на розгляд уряду.

Мікроби гуляють лікарнями! Чому антибіотики вже не рятують від смертельних вірусів?

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