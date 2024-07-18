"Через 3-4 покоління українці можуть перестати існувати": Богомолець шокувала статистикою

За її словами, збереження нації — не менш важливо, ніж збереження територій.

Через 60-80 років — через три-чотири покоління — українці можуть перестати існувати як нація.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка Ольга Богомолець.

За її словами, збереження нації — це не менш важливо, ніж збереження українських територій.

“Нам немає сенсу зберігати території, якщо ми не можемо зберегти націю. А у нації має бути потенціал до відродження. Сьогодні його немає, він в мінусі. Я проводила дослідження — статистика, голі цифри і факти. Я взяла народжуваність за всі роки незалежної України і смертність. Про всі інші показники можна сперечатися, тому що вони можуть бути не достовірними. Департамент медичної статистики зробив мені криву — що відбулося за всі роки незалежності. У нас шалено падає народжуваність і зростає смертність”, — розповіла Ольга Богомолець.

За її словами, якщо ми нічого не змінимо, українська нація “обнуляється” через 180 років.

“Це до війни. Ця цифра не враховує еміграцію, у нас немає втрат, які сьогодні відбулись на війні. За моїми відчуттями, потенційно років 60-80. Це по суті через три-чотири покоління ми можемо просто перестати існувати”, — каже Ольга Богомолець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Богомолець: війна провокує рак, українцям залишилося 60 років, і чому ми обираємо не тих президентів

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