Через африканську чуму у свині на Буковині заборонили продаж свіжини та вивезення тварин

Через африканську чуму у свині на Буковині заборонили продаж свіжини та вивезення тварин

Карантин у селі поки не вводитимуть.

В селі Горбівці Чернівецької області виявили африканську чуму свиней. Напередодні там здохла свиня, яку викинули на сміттєзвалище. У неї лабораторно підтвердили вірус африканської чуми. Однак суворий карантин у селі вирішили не запроваджувати.

Про це детальніше – у сюжеті ТСН.19:30.

Мертву свиню на сміттєзвалищі знайшли місцеві жителі, які повідомили про це Держпродспоживслужбу. Свиню відправили на експертизу і там лабораторно підтвердили африканську чуму.

Налякана пані Віра, жителька села, яка тримає трьох свиней, вирішила негайно їх різати, аби худобу не забрали через спалах чуми. "Зарубали, бо люди всі ріжуть. Думаю, хоч одну заріжу, бо хто знає, що може бути. Так переживаю, це ж цілий рік годувала, а тепер не дай боже і лишуся голодна", - розповідає жінка.

Місцеві розповідають, свиню на територію їхнього села хтось умисно підкинув. Ветеринари вже почали обходити обійстя селян. Намагаються з'ясувати, з якого подвір’я вивезли заражену свиню. Поки знайти не можуть. Фахівці визначили 3-кілометрову зону навколо сміттєзвалища – карантинною на 40 днів. Однак ні блокпостів, щоб запобігти поширенню чуми, ні перевірок авто немає і не планується. Вирішили, що попереджувальної таблички про карантин та знаку об'їзд буде достатньо.

Новини Буковини: в селі Горбівці виявили чуму – недугу підтвердили у померлої свині

"У зв'язку з тим, що в селі Горбівці виявили лише одну інфіковану свиню і то на стихійному сміттєзвалище, а не у чиємусь господарстві, то вирішили не вводити карантин. Ця ситуація контрольована. Зараз немає потреби у встановленні жорстких обмежувальних заходів" – підкреслила Аліна Гаєвська, начальниця Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Та додала, в Горбівцях протиепізоотична комісія заборонила торгівлю свіжиною. Крім того, не можна вивозити тварин.

Звідки ж заражена свиня взялася на сміттєзвалищі – нині з’ясовують і правоохоронці. Опитали селян, але марно. Знищувати поголів’я поки не збираються, кажуть посадовці, адже осередку спалаху не знайшли.

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