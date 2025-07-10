Через атаку на Київ на Лук’янівці пошкоджені колія і ТЦ (фото, відео)

Наслідки російської атаки на Лук’янівці / © ТСН

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Через атаку по Києву у ніч проти 10 липня на Лук’янівці уламки пошкодили трамвайні колії і частково зруйнували торговельний центр.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко показала, що відбувається на місці.

Неподалік від станції метро «Лук’янівська» частково зруйнований торговельний центр: розбиті вікна. Розташований усередині продуктовий магазин зараз не працює: там теж винесені вікна і двері. Працівники намагаються розчистити бите скло.

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На Лук’янівці уламки збитих повітряних цілей впали на трамвайні колії, пошкодивши їх. Тож рух трамваїв зараз припинено. Неподалік від транспортного полотна утворилася дірка. Чоловік, який чекав на трамвай, розповів, що транспорт не курсує від самого початку руху — від 5:00.

Пошкоджений торговельний центр на Лук’янівці / © ТСН

Пошкоджений торговельний центр на Лук’янівці / © ТСН

Пошкоджена трамвайна колія на Лук’янівці / © ТСН

Пошкоджена трамвайна колія на Лук’янівці / © ТСН

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Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські війська вдарили по Києву дронами і ракетами. У різних районах столиці пошкоджені житлові багатоповерхівки, офісні будівлі, гаражі, адміністративні приміщення і склади. Виникли пожежі, з якими борються сотні рятувальників.

Наразі відомо про двох загиблих та 16 постраждалих внаслідок атаки по Києву.

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