Через аварію пасажирського автобуса на Львівщині двоє людей залишаються у тяжкому стані

Ще 12 людей мають різні травми.

У тяжкому стані перебувають двоє із чотирнадцятьох пасажирів, що постраждали в аварії рейсового автобуса на Львівщині. Він прямував із Харкова до польського міста Слупськ. У салоні було 38 пасажирів, переважно заробітчани з різних областей України. Неподалік Бродів - водій втратив кермування і автобус опинився в кюветі. Шофери не постраждали.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Аварія трапилася між селами Загірці і Хватів на рівній ділянці траси Київ-Чоп. Автобус злетів у кювет і перекинувся на правий бік. Щоб підняти багатотонну машину довелося довго чекати потужний кран.

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8 швидких і багато поліції тут розгорнули рятувальну операцію. Чотирнадятьох пасажирів забрали до лікарень. Постраждалим від 24 до 56 років. Це жителі різних областей Львівської, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської та Київської. Стан двох із них – тяжкий.

Переважає важка поєднана травма тіла, ушкодження в усіх пацієнтів грудної клітки, передом ребер в деяких пацієнтів, гемоторикси, а також є пацієнта зі зламаним тазом», - розповідає завідувач хірургії першого ТМО Львова Гнат Герич.

У Сергія з Полтави забій грудної клітки і ребер. Каже більшість пасажирів спали аж раптом відчули удар об землю. «Я був з правого боку, автобус на правий бік перекинувся і на мене впало 3 людей зверху, то мене придавило. Були двоє такі більш- тяжкіші, то їх першими забрали, а ми такі, хто могли ходити, самі повиходили», - зазначає він.

Чоловік їхав до Польщі на заробітки. Послугами цього перевізника, каже, користується вже не вперше і не мав нарікань. Припускає, що- аварія трапилася через ожеледицю.

«Ми як вийшли до швидких, була слизька дорога, сказати, що водій винен, я б так не сказав, бо дорога була в поганому стані. Йшов сніг, вітер був дуже сильний», - додає Сергій.

У поліції розглядають кілька версій, зокрема і те, що водій міг заснути за кермом. Обох шоферів вже допитали, з якою швидкістю вони їхали не кажуть.

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«Водіїв освідчували обох одразу. Водії перебивають в тверезому стані. Дорожнє покриття було покрито розлив снігом. Водій пояснює, що через погодні умови не зміг зреагувати і його занесло в кювет», - розповідають в поліції

Відомо лише, що незадовго до аварії, в Рівненській області один водій змінив іншого.

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