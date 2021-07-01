Через блискавку спалахнув будинок, вода виривала люки та бруківку: негода у Львівській області наробила лиха

Через блискавку спалахнув будинок, вода виривала люки та бруківку: негода у Львівській області наробила лиха

У Львівській області продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

У селі Зимна Вода, що під Львовом, під час грози загорівся житловий будинок. А в сусідньому селі Конопниця сильний вітер зірвав дах початкової школи.

Про це повідомляють у ДСНС у Львівській області.

За даними рятувальників, на вулиці Козацькій під час грози спалахнув житловий будинок. Пожежу ліквідовувало 22 рятувальників. Згоріло дерев’яне перекриття між другим поверхом та горищем на площі 117 м2, пошкоджено підлогу.

Як повідомляє "Укрінформ" з посиланням на сільського голову Зимної Води Володимира Гутника, пожежа сталась через те, що у будинок вдарила блискавка.

У селі Конопниця сильний вітер зірвав дах із початкової школи. Розмір збитків встановлюється.

Як йдеться у сюжеті ТСН.12:00, негода наробила чимало лиха і у центрі Львова. В одному із парків працівники наразі розрізають дерева, які впали під час буревію.

"Цього разу набагато менше дерев пошкоджено. Перша негода, що могла поламати поламала, а друга те, що не доламали", - каже працівник ЛКП "Зелений Львів" Назар Балюк.



Після сильної зливи дороги перетворилися на ріки. Затопило підвали та під’їзди будинків. Ось так виглядала вулиця Торф’яна. Такої кількості води не витримав колектор і стався прорив. Бурхлива течія змітала усе на шляху, навіть виривала бруківку.

"Так сильно текла вода, мені була по пояс. Всі люки були підняті догори, на три метри била вода зі всіх люків, така потужна вода, що вже бруківку несло", - каже мешканка Львова Анна Дмитрівка.

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Шквальний вітер зривав дахи та таранив фасади будинків. Через пошкодження електромереж зупинився електротранспорт. Станом на цю хвилину- дороги уже розчистили, електромережі вдалося відновити, транспорт уже курсує, про це звітують у мерії.



"Були підтоплення в нас дахів, 24 дахи було зірвано. Підтоплення на дорогах, це пов’язано з тим, що були забиті дощоприймачі листям, гілками, оперативно бригади виїжджали", - каже заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Львова Ірина Маруняк.



Синоптики і далі прогнозують грозу, тож мешканцям краще не залишати автівки під деревами.

Нагадаємо, Львові в п'ятницю, 25 червня, сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

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