Через борг за комуналку зможуть забрати єдину квартиру: Рада підтримала скандальний законопроєкт — що відомо

Закон про боржників

Верховна Рада підтримала законопроєкт №14005, що стосується боржників в Україні. Стягнення боргів незабаром буде спрощене, а боржники автоматично потраплятимуть до реєстру і не зможуть розпоряджатися своїм майном.

У соціальних мережах паніка: мовляв, тепер борг за комуналку може зробити власника квартири безхатченком, а в людини можна буде забрати все майно — навіть єдине житло, яке завжди вважалося недоторканним.

ТСН.ua разом із юристом пояснює, що змінює законопроєкт, навіщо він потрібен та що робитимуть з майном боржників.

Які зміни передбачає новий законопроєкт щодо боржників

Новий законопроєкт пропонує заборонити боржникам продавати або дарувати своє майно — як рухоме, так і нерухоме — до повного погашення заборгованості. Мета ініціативи — унеможливити ухилення від виконання фінансових зобов’язань і спростити процедуру стягнення боргів.

Згідно з документом, стягувач отримає швидший доступ до інформації про майно боржника та зможе оперативно накласти на нього арешт. Це унеможливить продаж або переоформлення власності на іншу особу до моменту погашення боргу.

Для ефективної реалізації змін в Україні планують розширити функціонал автоматизованої системи виконавчого провадження. Її інтегрують із державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими надавачами платіжних послуг. Також удосконалять взаємодію Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами.

Під час спроби боржника продати, подарувати або передати своє майно в заставу, система перевірятиме його наявність у Реєстрі боржників. Якщо запис про борг існує, нотаріус або інша уповноважена особа відмовить у проведенні операції (крім випадків, передбачених законом).

Крім того, законопроєкт передбачає автоматичне оновлення даних у разі погашення заборгованості. Якщо на рахунок виконавчої служби або приватного виконавця надходять кошти від боржника, система автоматично формує повідомлення про закриття боргу, після чого інформацію про особу видаляють з Єдиного реєстру боржників.

Навіщо потрібен законопроєкт №14005

Адвокат Роман Ухов у коментарі сайту ТСН.ua пояснив, що законопроєкт №14005 щодо боржників поданий до Верховної Ради для приведення норм законодавства України до європейського з метою більш чіткого виконання судових рішень.

«На теперішній час в Україні дійсно є проблеми із виконанням судових рішень, оскільки дії виконавців можуть бути неефективними, можуть бути заблоковані боржниками. І основною метою законопроєкту є розширення повноважень виконавців і спрощення здійснення виконавчих дій. Автоматизація, скажімо так, для того, щоб прискорити і спростити виконання рішень суду щодо стягнення боргів за судовими рішеннями», — каже Роман Ухов.

Чи зможуть забирати майно через борги за комуналку

За словами юриста, сьогодні норми закону України про виконавче провадження також містять посилання на те, що виконавець може ініціювати реалізацію житла боржника, навіть якщо там є діти.

«Але усі ці рішення приймаються на підставі звернення до суду і залучення в органів опіки. У разі прийняття закону, виконавцям буде спрощено порядок щодо ініціювання таких питань. Що стосується реалізації права на єдине житло, яке є в особи, по-перше, вона відбуватись, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тисяч гривень — ред.). По-друге, така реалізація, якщо там є діти або маломобільні особи, з інвалідністю тощо повинна відбуватися за зверненням і залученням відповідних органів опіки та піклування. Тобто просто взяти і реалізувати єдине майно боржника не можна — механізм там сильно не буде змінюватися», — каже ТСН.ua Роман Ухов.

У будь-якому разі, за словами адвоката, особа може захищатися від таких дій:

«Якщо виконавець прийме рішення про реалізацію такого майна, особа може оскаржувати його дії у судовому порядку або до органів Міністерства юстиції. З цього питання суттєвих змін внесено не буде. Прискориться вчинення таких дій, оскільки вони будуть автоматизовані. Виконавець зможе швидше зрозуміти, чи є відповідні гроші на рахунках боржника або інше майно для реалізації. І якщо такий грошей немає, іншим чином погасити борг неможливо, якщо такий борг, знову ж таки, більше 20 розмірів мінімальної заробітної плати, то виконавець, як і зараз, може ініціювати звернення на таке майно», — пояснив Роман Ухов.

Крім того, якщо боржник має декілька видів майна, наприклад, будинків чи квартир, виконавець може самостійно визначати, яке майно буде йти на реалізацію.

«Цей законопроєкт направлений на те, щоб прискорити виконавче провадження. Я, як юрист, як адвокат, можу сказати, що дійсно виконавче провадження, хоч його і автоматизують, але виконання судового рішення є окремою та іноді дуже важкою стадією справи, коли вже особа отримала рішення на свою користь, але не може отримати заборгованість. Тому держава в такому випадку намагається сприяти реалізації виконання судових рішень», — каже адвокат.

Коли новий закон щодо боржників вступить у силу

Роман Ухов зазначив, що законопроєкт пройшов лише перше читання, і народні депутати ще будуть надавати до нього правки. Тобто текст документу не остаточний.

«Ці правки можуть бути враховані і вже при другому читанні остаточна версія буде або проголосована, або це рішення може бути не прийнято. Знову ж таки, після голосування законопроєкт буде наданий на підпис президента України — він може його не підписати, ветувати, якщо він буде вважати, що законопроєкт порушує норми Конституції. І таким чином, він ще є не остаточним, і ще буде допрацьовуватись враховуючи правки профільного комітету та народних депутатів, які будуть їх подавати», — каже адвокат.