Через "Дельту" і "Омікрон" стало ще небезпечніше: топ-5 порад, щоб відсвяткувати Новий рік і не заразитися COVID-19

Через "Дельту" і "Омікрон" стало ще небезпечніше: топ-5 порад, щоб відсвяткувати Новий рік і не заразитися COVID-19

Українців попередили про ризики зростання захворюваності на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.

Новий рік-2022 і Різдво вже незабаром, але свята другий рік поспіль минуть в умовах пандемії, а тому треба подбати, щоб цей період був ще й безпечним. Часті подорожі та зустрічі в закритих приміщеннях створюють реальну небезпеку для суттєвого зростання передавання коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 20 грудня.

Ляшко зауважив, що цього року ситуація ще більш ускладнена тим, що в європейських країнах переважає циркуляції "Дельта" штаму, який і в Україні в жовтні-листопаді призвів до чергового і найбільшого спалаху хвороби. Крім того, загрожує і новий варіант "Омікрон", можливі наслідки якого та домінування поки ще точно не встановлені.

"Новорічні та різдвяні свята - це час, коли люди різного віку збираються разом - родиною, на релігійні заходи або для святкування з друзями. В цей час багато людей здійснюють подорожі країною або за кордон. У той же час, пандемія коронавірусної хвороби, на жаль, ще далеко від завершення, і ми всі повинні бути вкрай обережними", - зауважив голова МОЗ.

У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я назвав 5 рекомендацій, виконуючи які громадяни зможуть зробити новорічні свята більш безпечними та радісними. Отже:

Перша рекомендація. Якомога швидше пройдіть курс вакцинації.

"Найбільш важливе, що може зробити кожна людина, для того щоб отримати захист від тяжкого перебігу хвороби та запобігти летальним наслідкам - це пройти повний курс вакцинації наявними імунобіологічними препаратами. Це особливо важливо для груп ризику, таких як люди старше 60 років і людей, в яких є супутні захворювання", - наголосив Ляшко, зауваживши, що існуючі вакцини забезпечують захист від тяжкого перебігу хвороби і смерті від різних варіантів коронавірусу, і "Дельти" зокрема.

Друга рекомендація. Застосовуйте заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я та запобігти введенню жорстких карантинних заходів.

Голова МОЗ сказав, що вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить нам контролювати поширення вірусу і жити нормальним життям, а також запобігти введенню масштабного локдауну.

Тому рекомендуються наступні заходи профілактики:

Там, де це потрібно, одягайте захисну маску.

Зберігайте фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра.

Провітрюйте приміщення, відкривайте вікна або двері.

Уникайте закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей.

Слідкуйте за чистотою рук.

Прикривайте рота і носі зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

Третя рекомендація: зробіть зустрічі якомога безпечнішими.

"Зустрічі в приміщенні можуть створити гарні умови для поширення вірусі. За можливості, зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі", - наголосив очільник МОЗ.

Четверта рекомендація: утримайтесь від подорожей, якщо ви в групі ризику.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і належить до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, включаючи людей старше 60 років та людей з хронінчими хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони де фіксується високий рівень поширення коронавірусу", - заявив Ляшко.

П'ята рекомендація. Отримуйте інформацію з надійних джерел.

"Інформація, яка вводить в оману і дезінформація створюють загрозу для життя і здоров'я людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення щодо здоров'я", - підсумував Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні. Радуцький перелічив обмеження.

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