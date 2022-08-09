Через дим темно навіть вдень: на Кубі четвертий день гасять наймасштабнішу пожежу десятиліття 

На нафтобазі на Кубі пролунав уже третій вибух, вогонь наближається до четвертого резервуару з паливом.

Наймасштабніша за десятиліття пожежа - загрожує не лише економічною, але й екологічною катастрофою для кубинців. Попри зусилля сотень вогнеборців - взяти полум’я під контроль не вдається вже четверту добу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Удень, немов вже пізній вечір. Через густий дим не видно ані сонця, ані неба. Люди із жахом спостерігають як горить головний нафтовий термінал країни у Матансасі. Чад відчувається навіть за сотню кілометрів, у столиці Куби - Гавані.

"Сьогодні повітря значно брудніше, аніж учора. Вітер дме просто на місто", - каже місцевий.

Щонайменше одна людина загинула, 125 перебувають у лікарнях, доля ще 14 невідома. Влада переконує, постійно проводять вимірювання рівня забрудненості повітря, для цього навіть завезли нове обладнання. З довколишніх районів - вже вивезли у безпечні місця майже п’ять тисяч людей. І щойно ситуація стане критичною - оголосять про ще масштабнішу евакуацію. Поки ж радять усім одягати маски, а у будинках не відчиняти вікна.

Попри небезпеку деякі кубинці воліють не зважати на дим та пожежні гелікоптери над головами й бавляться на майданчиках з дітьми та купаються в оповитому димом морі.

Пожежа спалахнула чотири дні тому, коли в один із резервуарів з нафтою ударила блискавка. Тепер із восьми сховищ палає три. На допомогу кубинським вогнеборцям приїхали колеги з Венесуели та Мексики.

Кожен резервуар зберігає до 300 тисяч барелів нафти та забезпечує паливом електростанції. На тлі регулярних відключень світла та нестачі палива, країна може зануритися у ще глибшу енергетичну та економічну кризу.

Нагадаємо, влучання блискавки спричинило масштабну пожежу на нафтобазі у порту міста Матансас на заході Куби. Блискавка влучила в один з резервуарів нафтосховища 6 серпня і відтоді пожежники намагаються загасити вогонь.

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