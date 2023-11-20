Через дистанційне навчання погіршуються оцінки: як в Україні працюють школи під час війни

В Україні 17% шкіл і досі не мають укриттів, а тому діти там можуть навчатися лише дистанційно. Батьки нарікають: знання та оцінки дітей погіршуються. Натомість, посадовці запевняють, укриття будувати не припиняють і їх ставатиме дедалі більше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Батьки вимагають звести укриття, щоб діти ходили до школи

У селі Дерев'яна на Київщині обурені батьки вимагають обладнати укриття у місцевій гімназії, оскільки діти там не можуть навчатись.

"На даний момент у нас навчається 104 дитини. 44 дитини – це початкова школа – навчається на очній формі. Їздить у творчий центр "Романтик" до Обухова. І решта дітей – 5-9 класи навчаються дистанційно", - каже директор гімназії Анатолій Шевченко.

Анатолій Шевченко

Восьмикласниця Вероніка каже, що коли вчителі пояснюють віддалено – розуміє не усе. Погіршилися оцінки і в її молодшого двоюрідного брата Дмитра, якому все змушена пояснювати мама.

Місцеві посадовці пояснюють: у закладі немає навіть приміщення, де б можна було облаштувати прихисток. Тому потрібно будувати з нуля. Спочатку хотіли звести – модульне укриття із залізобетонних конструкцій. Виділили близько 4 мільйонів гривень, але плани довелося змінити.

"Враховуючи кількість дітей і вимоги щодо цивільного захисту а також технічні умови, які надійшли від департаменту надзвичайних ситуацій області, було прийнято рішення будувати все ж таки протирадіаційне укриття", - каже заступник міського голови Обухівської міськради Володимир Цельора.

"Будинок гобітів" на Київщині - казкове укриття у школі

У Гостомелі на Київщині від початку нового навчального року є найпростіше укриття. Звели його лише за кілька місяців, коли відбудовували понівечений окупантів навчальний заклад. Прихисток – не звичайний: схожий на будиночок гобіта. Стіни всередині – прикрашені яскравими малюнками. У приміщенні - все необхідне: два виходи, туалет, аптечка і запаси їжі. Тож діти тепер навчаються офлайн.

Будинок Гобітів

Обійшлося таке казкове укриття приблизно у 600 тисяч гривень. Гроші дала українська діаспора у Японії. Тут комфортно перечікувати небезпеку можуть понад пів сотні дітей.

Казкове укриття на Київщині

Вцілому на Київщині прихистки уже облаштували у понад шести сотнях шкіл. А це - переважна більшість.

В Одесі активно відкривають укриття у школах

В одній із шкіл в Одесі у підвалі зробили ремонт коштом місцевого бюджету і тепер використовують його, як укриття. Одночасно у приміщенні може перебувати близько двохсот дітей. Загалом в Одесі вже близько 75 відсотків шкіл мають укриття. Тож очно навчається понад 50 тисяч дітей



"На початок навчального року було на 20 плюс укриттів менше. Вони досить динамічно відкриваються. Зараз 111 закладів освіти мають вже свої укриття. Плюс є ті, де є договори з установами, де є укриття поруч", - каже директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

У Харкові діти навчаються у метро

У Харкові діти очно і досі навчаються виключно у метро. Від міста до російського кордону – лише 40 кілометрів і за час повномасштабного вторгнення від обстрілів окупантів постраждала майже половина шкіл. На 5 станціях підземки працює 65 класів. Метро-школу відвідує більше тисячі учнів різного віку. І на те, що поруч їздять потяги - уже не зважають. Охочих здобувати знання офлайн у Харкові стає дедалі більше. Тож в одному з районів міста вже почали будувати першу в Україні підземну школу. Орієнтовно проект коштуватиме близько 56-58 мільйонів гривень.

"Вона розрахована на 450 учнів в зміну. Ми розраховуємо, що буде навчання у дві зміни. Таким чином буде навчатися 900 дітей", - каже мер Харкова Ігор Терехов.

Школа-метро у Харкові

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 20 листопада 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, чи можна у школах влаштовувати вибіркове частування та збирати гроші з батьків.

Читайте також: