Через густий туман Львівський аеропорт не приймає і не відправляє літаки

Через густий туман Львівський аеропорт не приймає і не відправляє літаки

Синоптики попереджають, що ситуація лише погіршиться.

Густий туман накрив Львівську область і там не сідали і не вилітали літаки.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Ті, що мали приземлитися у Львові сідали в інших аеропортах України. Вильоти затримувалися на кілька годин - це принаймні чотири літака до Польщі, Харкова та Львова.

На трасах видимість подекуди до сотні метрів. Через погані погодні умови вночі і над ранок вже сталося понад три десятки аварій, але минулося без потерпілих.

Кермувальники вимушені їхати на мінімальній швидкості, через це на шляхах тягнучи. І так буде протягом дня - по обіді до туману додасться ще дощ з мокрим снігом, попереджають синоптики.

Погода в Україні: туман накрив Львівську області - вже сталося понад 30 аварій

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