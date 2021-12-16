Через густий туман Львівський аеропорт не приймає і не відправляє літаки

Синоптики попереджають, що ситуація лише погіршиться.
Густий туман накрив Львівську область і там не сідали і не вилітали літаки.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Ті, що мали приземлитися у Львові сідали в інших аеропортах України. Вильоти затримувалися на кілька годин - це принаймні чотири літака до Польщі, Харкова та Львова.
На трасах видимість подекуди до сотні метрів. Через погані погодні умови вночі і над ранок вже сталося понад три десятки аварій, але минулося без потерпілих.
Кермувальники вимушені їхати на мінімальній швидкості, через це на шляхах тягнучи. І так буде протягом дня - по обіді до туману додасться ще дощ з мокрим снігом, попереджають синоптики.
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