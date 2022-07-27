Через істерику окупанти на Херсонщині можуть поводитися так, як у Київській області - експерт

Російські військові на Херсонщині через страх наступу ЗСУ та паніку можуть поводитися так, як у Київській області - вчиняти військові злочини, брати в заручники мирних людей і шантажувати українських військових.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"В мене таке відчуття, що вони через свою безпорадність можуть вести себе, як у Київській області. Вони можуть через істерику, паніку почати дуже небезпечно поводитися стосовно цивільного населення і можуть вчиняти воєнні злочини. У всякому разі, вони загнані в кут і можуть просто шантажувати українські війська. Тобто це така тактика тероризму - брати в заручники цивільне населення. Я думаю, що українська армія це враховує і всі ці дії будуть робитися дуже грамотно і методично та спокійно. Якраз розрізанням цих угруповань, аби відсікти їх від населених пунктів, вигнати їх на відкритий простір і там вже знищувати, або брати в полон", - сказав він.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Військовий експерт, що виведення з ладу цього мосту є першочерговим завданням для подальшого

Читайте також: