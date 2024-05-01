"Через можливий наступ": кого зранку в центрі Києва шукали всі правоохоронці столиці

В Києві вчергове перевірили центр міста на наявність підозрілих осіб та предметів.

Стали відомі нові подробиці контррозвідувального ранкового рейду СБУ, поліції та інших правоохоронців в центрі Києва 1 травня.

"На тлі новин про можливий наступ росіян в зоні бойових дій, було прийняте рішення перевірити центр столиці та перебуваючих там громадян на наявність заборонених предметів тощо. У громадян перевірялись документи, проводились антидиверсійні заходи. До цього ми перевіряли певні об’єкти в урядовому кварталі Києва", - розповіли ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.



За даними правоохоронців, відпрацювання відбулося спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.

Ранковий рейд правоохоронців в центрі Києва. Фото: СБУ

Спецслужби в столиці також провели контррозвідувальні заходи. Фото: СБУ

Однією з локацій стала Михайлівська площа. Фото: СБУ

Серед основних локацій, які цього разу перевіряли правоохоронці, були Михайлівська, Софійська площа та прилегла місцевість.

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