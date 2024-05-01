"Через можливий наступ": кого зранку в центрі Києва шукали всі правоохоронці столиці

В Києві вчергове перевірили центр міста на наявність підозрілих осіб та предметів.
Стали відомі нові подробиці контррозвідувального ранкового рейду СБУ, поліції та інших правоохоронців в центрі Києва 1 травня.
"На тлі новин про можливий наступ росіян в зоні бойових дій, було прийняте рішення перевірити центр столиці та перебуваючих там громадян на наявність заборонених предметів тощо. У громадян перевірялись документи, проводились антидиверсійні заходи. До цього ми перевіряли певні об’єкти в урядовому кварталі Києва", - розповіли ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.
За даними правоохоронців, відпрацювання відбулося спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
Серед основних локацій, які цього разу перевіряли правоохоронці, були Михайлівська, Софійська площа та прилегла місцевість.
Читайте також: