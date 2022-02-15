Через намір РФ визнати "ЛДНР" парламентарі закликали провести засідання Радбезу ООН і запровадити санкції

Цього тижня депутати також мають збільшити фінансування українського війська та дозволити територіальній обороні діяти в районах ведення бойових дій.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати рішення Росії щодо незалежності самопроголошених республік на окупованих територіях. Український парламент також закликав провести термінове засідання Радбезу ООН щодо підвищення напруження на кордонах України.

Як повідомляється 15 лютого в сюжеті ТСН.16:45, за пів години до початку засідання в кулуарах парламенту було незвично порожньо. Після двотижневої перерви головною інтригою першого робочого дня під куполом залишалося - чи збереться кворум. Крім хворих на "ковід", Рада недорахувалась ще зо два десятки вояжерів за кордон. Напередодні президент Зеленський закликав "слуг народу" повертатися, погрожуючи наслідками.

В залі парламенту зареєструвалось 216 народних обранців. Цього замало навіть для затвердження плану роботи. Проте вже за годину конституційною більшістю парламентарі ухвалили звернення до міжнародної спільноти із закликом засудити російську агресію.

Законотворці закликали світ не визнавати псевдореспубліки на окупованому Донбасі, називаючи їх самопроголошеними утвореннями.

Визнання ОРДЛО - це вихід Москви з Мінських домовленостей переконаний український парламент. В такий зухвалий крок Росії не вірять навіть завзяті прихильники "руського миру".

"Якщо Росія ухвалить таку постанову, це означатиме, що вони виходять з Мінських угод, це буде грубим порушенням загальних домовленостей", - зазначив народний депутат Вадим Новинський.

Майже одночасно із прийняттям українським парламентом звернення щодо невизнання псевдореспублік російська Дума просить Путіна визнати незалежність "Л/ДНР".

"Коли президент РФ підпише таке звернення, вони зроблять те, що зробили в Абхазії, Придністров'ї. Вони введуть офіційно свої війська і вийдуть на лінію зіткнення. Нам потрібно переглянути свої позиції по відведенню важкого озброєння і вже готуватися до відстоювання наших кордонів", - наголосив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

Cпроба визнати псевдореспубліки лише збільшить напругу на кордонах. Але водночас надасть Україні повне право остаточно поховати Мінські домовленості, за допомогою яких Кремль намагається легалізувати сепаратистів в українській владі. Так вважають критики Мінських домовленостей.

Парламент закликає провести термінове засідання Радбезу ООН і запровадити додаткові санкції проти Росії для зупинки подальшої ескалації конфлікту. Цього тижня депутати також мають збільшити фінансування українського війська та дозволити територіальній обороні діяти в районах ведення бойових дій. Закон вже прийняли в першому читанні.

Український парламент закликав світ не визнавати рішення Росії щодо незалежності "ЛДНР"

Нагадаємо:

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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