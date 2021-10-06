Через нашестя мишей у Чикаго підприємці працевлаштовують на роботу котів з пожиттєвим контрактом

Через нашестя мишей у Чикаго підприємці працевлаштовують на роботу котів з пожиттєвим контрактом

Вже існує ціла організація «Коти на роботі».

Підприємці американського міста Чикаго масово влаштовують котів на роботу. І так вирішують проблему із гризунами.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

У кота Венкмана сьогодні перший робочий день у броварні. Про такого робітника мріє тепер ледь не кожен працедавець у Чикаго. Адже місто потерпає від навали гризунів.

«Люди викидають залишки сміття, доступні для щурів, і саме це їх вабить. Окрім того зараз у місті будується багато нових помешкань. Після будівництва чимало щурів шукають нові домівки. Й вони стають іще помітнішими», - каже представник організації «Коти на роботі» Роб Кроудер.

Програму "Коти на роботі" заснувала місцева благодійна організація. Вона розшукує котів-безхатьків, і замість того, щоб чотирилапих присипляти, віддають їх під опіку місцевим компаніям. Обов’язок котів, головно - ловити мишей. Від деяких вимагають ще меншого - просто їсти та спати.

«Феромони кота дійсно допомагають відлякувати щурів від власності. Тож просте їхнє існування на цьому місці фактично говорить щурам - вони більше не повинні перебувати на цій території", - твердить представниця благодійної організації Сара Лісс.

«Вони можуть захищати підприємство поки просто дрімають на місці у буквальному сенсі», - радіє власник броварні Вільям Гарлі.

Новини світу: у Чикаго на роботу почали влаштовувати котів, щоб ті відловлювали мишей

Вільям - власник броварні у Чикаго, один із кількох бізнесменів, який устиг відчути на собі переваги вусатих працівників. На його підприємстві дуже багато зерна і це ніби магніт для щурів. Проблему намагалися вирішити за допомогою професійних фірм. Але пацюків не поменшало.

«Я не хочу, щоб щурів на моєму підприємстві вбивали за допомогою хімікатів чи пасток. Я радше триматиму у себе природного хижака. Вже у перший день після їхньої появи у нашій броварні щурів ми більше не бачили», - запевняє Вільям.

Послугами чотирилапих уже давно користуються в урядових установах в всьому світу. Один з найвідоміших - кіт Ларрі - колись головний мишолов у прем’єрській резиденції Великої Британії на Даунінг Стріт . А Левчик - із Львівської міської ради. Він не лише ловить мишей, а й зустрічає іноземні делегації і має свою сторінку в Інстаграм.

Вусаті працівники щоправда мають суттєву відмінність зі звичайними. Робочий контракт у них пожитттєвий. Але це роботодавців не лякає.

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