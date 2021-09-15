Через навалу гусені на Волині карантин можуть поширити на всі місцеві громади: людям радять методи боротьби

Через навалу гусені на Волині карантин можуть поширити на всі місцеві громади: людям радять методи боротьби

Пошкоджені не просто гілки, а цілі дерева - це вишні, сливи, яблуні, груші, атакувала гусінь навіть горіхи.

Нашестя гусені на Волині і вже у трьох громадах оголосили карантин. Гусінь білого американського метелика атакує дерева. Досі побороти шкідника місцеві намагалися самотужки, але їм це так і не вдалося.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Пошкоджені не просто гілки, а цілі дерева - це вишні, сливи, яблуні, груші, атакувала гусінь навіть горіхи, попри те що їхнє листя має доволі гіркуватий присмак. Місцеві розповідають, ще влітку якось давали раду цій напасті, а тепер просто не справляються. «Вже переміщується кругом. На малину, на полуницю. Вона все, що бачить, вона все їсть», - каже місцева мешканка.

Зупинити цього шкідника дуже важко. Бо гусінь не має природних ворогів, її не їдять птахи, та дуже швидко поширюється. Лише одна гусениця - метелик здатна відкласти до півтисячі яєць.

Одразу у трьох громадах оголосили карантин. Усі пошкоджені гілки рекомендують зрізати та палити, можна використовувати також хімічні та біопрепарати. Важливо, це робити усім гуртом, бо шкідник має здатність дуже швидко переміщуватися з однієї території на іншу.

Карантинні заходи планують поширювати і на інші громади. Зараз інспектори фіксують там спалахи гусені. Натомість люди хвилюються, аби після такої навали цього шкідника їхні дерева взагалі не загинули.

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