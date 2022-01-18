Через негоду у світі скасовують авіарейси, потужні вітри перекидають вантажівки

Чимало людей сидіть без світла.

У світі одразу кілька країн потерпають від потужних хуртовин. Там відсутнє електропостачання, повалені дерева й скасовані рейси.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У сусідній Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. А більше 30 тисяч - лишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.

А у Латвії через сніг і шквали чимало людей також тепер сидять без світла. Пориви вітру сягають там 32 метрів за секунду. На летовищах не можуть приземлитися літаки, тож чимало рейсів затрималися.

Вирує негода і за океаном. У Канаді подекуди випало понад півметра снігу, видимість нині близька до нуля. Місцевим доводиться самотужки відкопувати свої машини, бо снігозбиральна техніка не може впоратися із такою навалою. В аеропорту Торонто через хуртовину вже скасували третину рейсів.

Новини світу: у Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше 2 людей

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