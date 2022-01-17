Через негоду в Закарпатті закрили гірські курорти, рятувальники заборонили походи

У високогір’ї негода вирує ще сильніше - здійнялася хуртовина.

Закарпаття накрила негода - вже пішов сильний сніг, також здійнявся шквальний вітер. Закарпатські синоптики попередили про небезпеку сходження лавин, проблеми виникли і у відпочивальників на курортах.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Ще зранку стовпчики термометрів опустилися до мінус 5, тож дороги по всій області вкрила ожеледиця. Але повпливало це не лише на рух транспорту, а ще й на відпочинок.

Слизькі дороги призвели принаймні до однієї ДТП. На Іршавщині водія занесло у кювет. Автівка сильно потрощена, але попередньо відомо, обійшлося без постраждалих.

Окрім того з самого ранку здійнявся сильний вітер, а згодом пішов і сніг. У високогір’ї негода вирує ще сильніше - здійнялася хуртовина.

На відео з Драгобрату чутно потужний свист вітру, який там лютує. Тож рятувальники заборонили походи у гори через велику ймовірність сходження лавин. Повпливала негода і на роботу гірсько-лижних комплексів, зокрема на курорті Пилипець. Дуже сильний вітер розгойдує крісла підйомників. Тож кататися лижникам заборонили, а підйомники вимкнули.

«Небезпека для людей є тому, що крісла розгойдуються і можуть в опору вдаритися. Може бути травма людей», – зазначають на курорті.

За прогнозами синоптиків, найближчий тиждень чекати на покращення погодних умов на Закарпатті не варто. Буде вітряно та сніжно, а на дорогах ожеледиця.

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