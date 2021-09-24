Через нове провалля під колією на Буковині рух поїздів там можуть більше не відновити

Через нове провалля під колією на Буковині рух поїздів там можуть більше не відновити

Зараз рух поїздів там знову зупинений, вони знову курсують в об'їзд.

Кілька днів засипали провалля під коліями, а воно з’явилось знов. На Буковині нова аварія на залізниці. Провалля, яке виникло просто під рейками, яке засипали гравієм та камінням кілька днів поспіль і начебто засипали, з’явилося знов.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Дійсно, провалля є, а отже, проблема, яку, як думали залізничиники, вони вирішили, залишається. Не встигли засипати провалля і навіть відновити рух поїздів через станцію Мамалига, як земля посунулася знову. Добре, що це сталося серед ночі і жоден поїзд тоді не їхав.

Вперше яма була така велика, що туди засипали каміння цілими КАМАЗами. Попередньо, залізничники його глибину оцінювали метрів у 6. Тоді здавалося, кілька вантажівок вистачить, аби засипати яму і швидко відновити рух - але ні. Спочатку залізничники думали, впораються за 10 годин, потім, коли побачили, як швидко яма поглинає гравій - зрозуміли, що часу знадобиться більше. Працювали аж три дні, засипали туди тонни каміння. І от виявилось, що цього було замало.

Відомо, що вирва утворилася над карстовими печерами, на дні яких, за словами місцевих жителів, величезне озеро. Те, що сталося, на залізниці називають форсмажором, який спричинила природа, пройшли дощі.

Новини України: провалля під рейками на Буковині, яке кілька днів засипали, знову з'явилося

Зараз рух поїздів там знову зупинений, вони знову курсують в об'їзд - через Тернопіль. В «Укрзалізниці» запевняють, що суттєво поїзди не запізнюються.

Будь-які роботи на місці зараз зупинили. Засипати його вже не беруться без висновку експертів. Зокрема, чекають геодезистів, аби ті за допомогою спеціального обладнання перевірили карстові пустоти під колією. На залізниці не виключають, якщо подальший ризик зсуву залишатиметься, відновити там рух поїздів взагалі не вдасться. Тож чекають, що скажуть експерти.

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