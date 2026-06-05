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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
227
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Через падіння з висоти у Києві загинула жінка: що відомо

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві загинула жінка

У Києві загинула жінка / © pixabay.com

У Києві через падіння з висоти загинула людина. Трагедія сталася у Святошинському районі.

У Мережі повідомляють, що з верхніх поверхів будинку на вулиці Олевській впала і загинула жінка.

В поліції Києва підтверджують інформацію, на місці працюють правоохоронці.

«Загибла жінка 1997 року народження. Всі обставини трагедії наразі встановлюються. Попередньо вона впала з загального балкону на 26 поверсі», — повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві рятують жінку з надважкими травмами обличчя після атаки РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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