Через падіння з висоти у Києві загинула жінка: що відомо

У Києві загинула жінка / © pixabay.com

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У Києві через падіння з висоти загинула людина. Трагедія сталася у Святошинському районі.

У Мережі повідомляють, що з верхніх поверхів будинку на вулиці Олевській впала і загинула жінка.

В поліції Києва підтверджують інформацію, на місці працюють правоохоронці.

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«Загибла жінка 1997 року народження. Всі обставини трагедії наразі встановлюються. Попередньо вона впала з загального балкону на 26 поверсі», — повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві рятують жінку з надважкими травмами обличчя після атаки РФ.

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