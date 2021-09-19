Через пандемію українці відкладають дітей до кращих часів: що кажуть у пологових

В Україні вже не перший рік падає народжуваність.

Відкладають дитину до кращих часів: через коронавірус чимало пар вирішують народжувати пізніше, коли пандемію вдасться подолати. Ця тенденція вже позначилася на статистиці. Так, лишень у Києві, за сім місяців цього року народилося на тисячу малюків менше, ніж за такий самий період торік. Чому ж очікуваного бебі-буму від того, що всі сиділи вдома на карантині, так і не сталося. Та до чого вдаються у пологових, щоби заохотити не відкладати вагітність, - йшлося 18 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Під заспокійливу музику панянки - глибоко дихають і намагаються відчути гармонію. Столичний пологовий № 2 так відзначає своє тридцятиріччя. На ювілей запланували чимало активностей і все, щоби популяризувати народжуваність. Панянок при надії на йогу прийшло небагато.

Та й вагітних цьогоріч поменшало. І це через коронавірус. На початку пандемії, від якої всі вимушено сиділи вдома на карантині, очікували, що буде сплеск народжуваності. Не нудьгувати ж подружжю в чотирьох стінах. Але сталося навпаки: пари стали відкладати батьківство на потім. Вагітніти поки що передумали, бо за пандемії нестабільно з роботою, а ще COVID-19 лякає.

В Україні вже не перший рік падає народжуваність, але за пандемії вона падає ще стрімкіше. Лишень у Києві, за сім місяців торік було 16 тисяч пологів, а за такий самий період цьогоріч - на тисячу менше. Якщо тенденція збережеться, то 21-го року матимемо черговий антирекорд із народжуваності.

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Якось побороти цю невтішну статистику намагається Катерина. Вона не з лякливих. Під час карантину завагітніла і народила - близнюків. У родині це далеко не перші діти.

І таке щастя не потрібно відкладати на потім. Бо це "потім" може й не настати. Кажуть у пологовому, де всіляко заохочують усі страхи розвіяти й народжувати.

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Новини України: через карантин статистика народжуваності знизилася – чому не сталося бебі-буму

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