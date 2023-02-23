Через півтора року після спроби “зам'яти” резонансну ДТП нардеп Трухін склав свій мандат: усі подробиці скандалу

Обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександр Трухін опинився в епіцентрі скандалу, коли стало відомо про його спробу дати хабаря поліцейському після ДТП і “тихенько піти в ліс” з місця аварії.

У четвер, 23 лютого, народний депутат Олександр Трухін через півтора року після скандальної ДТП з його участю написав заяву про складення депутатських повноважень. Верховна Рада підтримала це рішення уже екснардепа. Раніше Трухіна виключили з партії “Слуга народу”, від якої його було обрано до парламенту, а сам депутат визнав себе винним у тому, що пропонував хабаря поліцейському.

ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу та нагадує, хто такий Олександр Трухін.

Скандальна ДТП

Аварія за участю трьох автомобілів сталася на Бориспільській трасі напередодні Дня Незалежності, у серпні 2021 року. Автомобіль Audi A8, за кермом якого, як тоді підозрювали, перебував нардеп Трухін, в'їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив Daewoo. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ніхто, на щастя, не загинув.

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За попередньою інформацією, політик нібито був напідпитку, але тест на алкоголь проходити відмовився.

У поліції лише підтвердили факт ДТП, але імен учасників не назвали. За фактом аварії було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Обставини аварії з’ясовували в Державному бюро розслідувань, оскільки в справі фігурував народний депутат. Однак, майже через рік після ДТП, 9 серпня 2022 року, Дарницький районний суд Києва призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за аварії з потерпілими.

Спроба “домовитися” з поліцією

У лютому 2022 року у справі про скандальну ДТП за участю нардепа Трухіна з’явився новий несподіваний поворот.

У Мережі опублікували відеозапис із місця аварії, на якому депутат звертається до поліцейського зі словами "давай, я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" і вирішити ситуацію з нині покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Він також пропонує згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому, називаючи суму 150 тисяч гривень.

Судячи з відео, поліцейський намагався пояснити депутату, що за такі домовленості передбачена кримінальна відповідальність, але той радить "нє ісполнять".

Згодом НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо нардепа Олександра Трухіна за фактом пропозиції надання ним неправомірної вигоди.

Реакція партії

У фракції "Слуга народу" одразу після скандальної ДТП заявили, що не виключатимуть зі своїх лав Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.

Коли ж було оприлюднено відео розмови Трухіна з поліцейським, 2 лютого 2022 року нардепа виключили з партії "Слуга Народу".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на його виключення із партії, зауваживши, що "усі мають бути рівні перед законом і нести відповідальність за порушення".

Визнання вини і втрата мандату

Від вересня 2022 року розслідувалася справа про спробу нардепа Трухіна підкупити поліцейського.

17 лютого 2023 року Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним. Угоду між депутатом та обвинуваченням, яке представляла спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 22 лютого затвердив Вищий антикорупційний суд (ВАС).

Угода передбачає, що Трухін визнає провину в спробі підкупу поліцейського, який прибув на місце ДТП, та зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів".

Також "слуга" має заплатити 68 тисяч гривень - максимальну суму штрафу за статтею, яку йому інкримінували.

Заставу в розмірі 49,6 тисячі гривень, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ.

На судовому процесі прокурор наголосив, що, якщо суд затвердить угоду, Трухін втратить депутатський мандат. 23 лютого 2023 року Олександр Трухін написав заяву про складення депутатських повноважень.

Що відомо про Олександра Трухіна

Олександр Трухін народився 10 листопада 1986 року в Дніпродзержинську (від 2016 року — місто Кам’янське) Дніпропетровської області.

Закінчив національний гірничий університет, де вивчав економіку підприємства. Згодом він керував аграрними підприємствами Дніпропетровської та Полтавської областей.

2014 року Трухін вперше балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 148 округу (Полтавська область), але не пройшов. Наступного року Трухіна обрали депутатом Полтавської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка".

На парламентських виборах 2019 року Олександра Трухіна обрали депутатом від партії "Слуга народу". Після обрання до Верховної Ради Олександр Трухін став заступником голови парламентського комітету з питань бюджету і очолив Полтавську обласну організацію партії "Слуга народу".

Також депутат входив до груп міжпарламентських зв'язків з Британією, США, Канадою, Швейцарією, Китаєм тощо.

Попри скандал з ДТП, Трухін у складі офіційної делегації України поїхав до Вашингтона, де 1 вересня 2021 року президент Володимир Зеленський зустрічався з Джо Байденом.

Нагадаємо, після розголосу скандалу із ДТП покійний уже міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував скандал з нардепом Олександром Трухіним.

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