Через полум'я люди швидко вибігали із квартир: відома ймовірна причина вибуху в будинку біля центру Львова

Через полум'я люди швидко вибігали із квартир: відома ймовірна причина вибуху в будинку біля центру Львова

Через вибух постраждали 70-річна власниця квартири, її 47-річний племінник та ще один чоловік, який надихався газу.

У понеділок, 13 грудня, в житловому будинку на вул. Замарстинівській, що поблизу центру Львова, пролунав вибух газу. За попередніми даними, це сталось через несправну газову колонку.

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Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

"Після завершення робіт службами ДСНС будинок буде обстежено проєктантами, визначено роботи, які необхідно виконати першочергово", - повідомим перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Люди, які мешкають у будинку на Замарстинівській, розповіли у коментарі ТСН.19:30, що вибух був дуже потужний.

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"Такий був вибух, що я аж на диванчику підстрибнула. Вийшла на вулицю, почало горіти, одразу всі мешканці вибігли і почали телефонувати до рятувальників, поліції та медиків", - каже місцева жителька.

"Вибух, полум’я, я вийшов, прихопив речі, бо невідомо, що воно там було і все", - додає житель будинку на Замарстинівській.

Через вибух у будинку зруйновано кілька стін та міжповерхове перекриття. ТСН дізналася, що через інцидент постраждали 70-річна власниця квартири на Замарстинівській, її 47-річний племінник та ще один чоловік, який надихався газу.

Поліція на кілька годин перекривала рух Замарстинівською, наразі його уже відновили.

Нагадаємо:

У понеділок, 13 грудня, на вулиці Замарстинівській, 28, що біля центру Львова, пролунав вибух. Через це постраждало троє людей. Під час гасіння пожежі підтопило квартири з нижніх поверхів. Поки невідомо, чи можна там жити.

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