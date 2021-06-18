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Через постійні лісові пожежі в Австралії коали на межі вимирання: їх охоронятимуть законом

Через постійні лісові пожежі в Австралії коали на межі вимирання: їх охоронятимуть законом

Associated Press

До 2050 року можуть взагалі зникнути.

Сумчастих ведмедів, які мешкають на східному узбережжі Австралії, планують помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Як пояснила австралійська міністерка довкілля, все через вплив потужних лісових пожеж 2019 та 2020 років. У східних штатах Новий Південний Вельс та Квінсленд вони забрали життя третини популяції коал.

До того ж, прогнози екологів щодо цих тварин песимістичні - коали також потерпають від інфекцій та вирубки лісів, тож до 2050 року у регіоні можуть взагалі зникнути.

Аби врятувати тваринок, їх хочуть охороняти за законом.

 

 Новини світу: коал планують помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання

 Новини світу: коал планують помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання