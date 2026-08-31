Через постійні тривоги в Києві сотні людей слухали МУР у метро (відео)

Київське метро

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Через постійні повітряні тривоги у Києві показ популярного мюзиклу МУР «Ти [Романтика]» довелося екстрено перенести до метро. Це перший випадок в історії гастролей проєкту, коли артисти не змогли завершити виставу на звичайній сцені.

Про це повідомляє ТСН.

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У Києві сотні людей стали глядачами виступу творчого об’єднання МУР просто в метро.

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Показ мюзиклу «Ти [Романтика]», присвяченого трагічним долям українських письменників 1920 — 1930-х років, кілька разів доводилося переривати через повітряні тривоги. Зрештою актори разом із глядачами спустилися в підземку, де й продовжили виставу.

За словами самих артистів, за весь час показів і гастролей це був перший випадок, коли їм не вдалося дограти виставу до кінця.

Дата публікації 10:15, 31.08.26 Кількість переглядів 6 Через тривоги у Києві МУР виступив у метро

Нагадаємо, за словами експертів, Росія змінила тактику обстрілів Києва, перейшовши від масованих ударів до частих атак невеликими групами дронів заради виснаження населення, порушення нормального життя та розряджання ППО. Мета Москви полягає в тому, щоб посіяти паніку, деморалізувати українців та підірвати їхню волю до опору, проте така стратегія може спричинити зворотний ефект — посилення ненависті та люті до ворога.

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