Через пожежу на заводі в США евакуювали тисячі людей: вибух сотень тонн амонію зруйнує і отруїть все навкруги

Через пожежу на заводі в США евакуювали тисячі людей: вибух сотень тонн амонію зруйнує і отруїть все навкруги

Рятувальники не можуть почати гасіння, і за пожежею стежать із дронів.

Тисячі евакуйованих в Північній Кароліні - там пожежа охопила добривний завод. Через ризик потужного вибуху - і гасити її, і залишатися поблизу - вкрай небезпечно. Ще принаймні добу мешканці Вінстон-Салема, що покинули оселі і перебралися до тимчасових притулків, проведуть у непевності: чи буде їм куди повертатися?

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

Спершу вибух о сьомій вечора, потім полум`я, але на заводі вже нікого не було, тож минулося без постраждалих. Пожежники досі не певні, що спричинило займання, але приїхавши на місце швидко зрозуміли: залишатися тут украй небезпечно для життя. І їм, і всім, хто живе поруч.

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«Ми чули вибух, дім здригнувся. Ми гадки не мали, що то було. Вискочили на подвір’я, а небо все геть помаранчеве», - кажуть мешканці.

Вже за пів години почалася евакуація. Тим, хто не міг виїхати сам, допоміг «Червоний хрест». До ранку, кажуть вогнеборці, повертатися в цей район, не можна. Таке вже було в минулому і геть кепсько закінчилося.

У Північній Кароліні через пожежу на заводі евакуювали тисячі людей | Новини світу

«Найбільший ризик зараз є через те, що на фабриці зберігали нітрат амонію. Там його від трьохсот до шестисот тонн. Я нагадаю, в 2013, коли загорілася фабрика в Техасі, де містилося 240 тонн амонію, він вибухнув і забрав життя 15 людей, 150 будинків були зруйновані. А тут його може бути втричі більше», - нагадав голова пожежного департаменту Вінстон-Салема Трей Майо.

Якщо вибух все ж станеться, повітря навколо буде вкрай отруйним для людей. За фабрикою пильно стежать дронами, поки обережно сподіваються, що катастрофи не буде. І вже з середи можна буде спробувати встановити, чому загорілася споруда.

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