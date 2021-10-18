Через пожежу у сусідки мешканка Києва втратила житло: на що можуть сподіватися погорільці мимоволі

Через пожежу у сусідки мешканка Києва втратила житло: на що можуть сподіватися погорільці мимоволі

Причиною загоряння став рушник, який сушився над газовою плиткою.

Уже другий місяць власниця квартири в одній із столичних багатоповерхівок вимушена мешкати, де прийдеться. Її сусідка вирішила висушити речі над газовою плитою і - підпалила свою квартиру. Погоріло також кілька осель поруч. Тепер ці помешкання мало не в аварійному стані, але компенсувати збитки нема кому - винуватиця загинула в пожежі.

Про це йдеться 18 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Квартира пані Світлани - на дев'ятому поверсі столичної “панельки”. Вогонь знищив тут усе: від побутової техніки до стін. Відтоді минуло уже понад місяць, але в під'їзді досі за кіптявою не видно стін, а від гару - важко дихати.

“Я відкрила двері спальні і побачила, що на кухні почали тріскати стіни. Ми вибігли голі, босі, як спали — це за п’ять хвилин було”, - пригадує бідолашна жінка.

Як з’ясувалося, загорілося посеред ночі поверхом нижче. У сусідки квартира була захаращена і вогонь швидко поширився. Господиня вчаділа до приїзду рятувальників. Вогонь був такої сили, що бетонна стеля почала просідати. Щоб вона не обвалилася повністю, рятувальники встановили підпори.

За висновком рятувальних служб, причиною займання було те, що загибла сусідка вивісила рушник над газовою плиткою.

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Коли шок від загибелі людини минув, мешканці під'їзду почали підраховувати збитки, які їм ніхто поки компенсувати не збирається. Щоб відновити все, потрібні сотні тисяч гривень.

Люди зібрали документи і пішли до міської влади, але київські урядники лише розводять руками і кажуть, що це - не їхній клопіт.

“На законодавчому рівні не передбачено якоїсь компенсації від пожежі, потрібно було застрахувати майно від нещасних випадків. Влада не буде їм допомагати, бо немає юридичних підстав. Це приватна власність, яка не з вини міської влади потрапила в таку ситуацію”, - пояснює заступник директора департаменту соціальної політики Максим Бученко.

Згоріле і затоплене під час гасіння пожежі житло не було застраховане в жодного з мешканців під'їзду. В такому випадку усе, на що можуть розраховувати люди - соціальна допомога. Компенсувати збитки, за законом, мають винуватці пожежі. А в разі смерті - ті, хто успадковує житло.

Утім, ремонт усього під'їзду обійдеться в кілька разів дорожче, ніж вартість самої квартири, тому сподіватися на спадкоємців марно. “Від такого спадку більшість відмовляється. Їм це починає радити ще нотаріус”, - зауважує адвокат Богдан Кушнір.

Якщо спадкоємець відмовляється, то згоріла оселя за рішенням суду переходить у власність держави. Її продають, а гроші ділять між потерпілими сусідами. Але це зазвичай затягується на роки.

Відновити свою аварійну оселю Світлані не під силу. Знайти на неї покупця теж навряд чи вдасться. Поки що жінка знайшла прихисток у сусідів.

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