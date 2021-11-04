Через пожежу в піцерії Києві за пів кілометра в лікарні "Охматдит" спрацювала пожежна сигналізація

Через пожежу в піцерії Києві за пів кілометра в лікарні "Охматдит" спрацювала пожежна сигналізація

Пожежа в закладі вже не вперше.

Палао так, що видно було з різних районів Києва - у центрі столиці вщент вигоріла піцерія. Пожежна сигналізація спрацювала аж у дитячій лікарні неподалік. Ніхто не постраждав.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Вогонь спопелив щонайменше 200 квадратних метрів ресторану, повністю знищено приміщення кухні, розібрані стіни та вибиті шибки і уся будівлю закоптило чорним димом.

Працівники кажуть, що майже опівночі, коли зайнялося - піцерія була зачинена вже як декілька годин, всередині нікого не було. Тож ніхто, не постраждав. А от порятувати із предметів - майже нічого не вдалося. «Є там з декору, пуфи, столи, стеля обвалилася вся, інше залишилося. Будемо забирати і вирішувати, як можна врятувати», - каже власник закладу.

Вночі пожежа була такої сили, що стовп диму було видно ледь не з усіх точок міста. Спалахнула покрівля одноповерхового приміщення - з дверей та вікон почав вириватись спочатку легкий димок, а вже за кілька хвилин будівлю повністю охопив вогонь. Коли на місце вже приїхали вогнеборці всередині сталося декілька потужних спалахів.

Новини Києва: у центрі міста вщент вигоріла піцерія – постраждалих немає

Уже налякалися кияни, які прокинулися посеред ночі зокрема в Шевченківському районі столиці від їдкого диму. Поруч тут міністерство інфраструктури і дитяча лікарня «Охматдит» - метрів 600 до не її . І от потужність димової завіси була така, що у лікарні спрацювала пожежна сигналізація, неабияк налякавши медиків та дітей.

Два роки тому цей ресторан уже намагались підпалити, запевняє власник. Тоді планували збудувати торгівельний центр. Але чи був це підпал і цього разу, не береться казати.

«Наразі проводиться низка експертних досліджень. Попередньо можемо сказати, що пожежа внаслідок загоряння проводки», - зазначили правоохоронці.

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